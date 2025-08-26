Гучні 'прильоти' в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

В окупованому Криму зафіксовано пожежу, в небо піднімається дим.

Дрони атакували Крим / колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

В Криму прогриміла серія вибухів

У Джанкої спалахнула пожежа на залізничній інфраструктурі

Також дрони вдарили по станції "Урожайна"

Вранці 26 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, під удар потрапила залізнична інфраструктура. Про це пише моніторинговий канал Кримський вітер.

Зазначається, що "прилетіло" по залізничній інфраструктурі у Джанкої, там спалахнула пожежа.

"Піднімається дим, туди вже виїхали пожежники і швидка допомога, а також російські силовики. Наслідки поки невідомі", - йдеться у повідомленні.

Пожежа у Джанкої / фото: t.me/Crimeanwind

Крім того, безпілотники вдарили по станції "Урожайна" у селищі Красногвардійське. Там зафіксовано влучання в підстанцію залізничної дороги.

Удар по станції "Урожайна" / фото: t.me/Crimeanwind

Що цікаво, в Міноборони РФ не стали мовчати та заявили, що протиповітряна оборона начебто знищила вісім безпілотників над півостровом.

Удари ЗСУ по Криму

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорить, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти Росії там.

За його словами, безпілотними можуть легко працювати по Криму незважаючи на системи ППО росіян, адже заходять вони з боку моря.

"Ми можемо тиснути на Росію та її слабкі місця, знищуючи військовим шляхом її нафтогазову галузь", - наголосив він.

Аеродроми РФ в Криму / Інфографіка: Главред

Вибухи в Криму - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 21 серпня українські військові провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок дій захисників України були уражені російські потяги з пальним біля Джанкоя.

У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ було знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрікосівка в Криму.

У ніч на 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю.

