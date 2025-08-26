Гучні 'прильоти' в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

Коротко:
- В Криму прогриміла серія вибухів
- У Джанкої спалахнула пожежа на залізничній інфраструктурі
- Також дрони вдарили по станції "Урожайна"
Вранці 26 серпня в окупованому Криму прогриміли вибухи. За попередньою інформацією, під удар потрапила залізнична інфраструктура. Про це пише моніторинговий канал Кримський вітер.
Зазначається, що "прилетіло" по залізничній інфраструктурі у Джанкої, там спалахнула пожежа.
"Піднімається дим, туди вже виїхали пожежники і швидка допомога, а також російські силовики. Наслідки поки невідомі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, безпілотники вдарили по станції "Урожайна" у селищі Красногвардійське. Там зафіксовано влучання в підстанцію залізничної дороги.
Що цікаво, в Міноборони РФ не стали мовчати та заявили, що протиповітряна оборона начебто знищила вісім безпілотників над півостровом.
Удари ЗСУ по Криму
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, військовий льотчик-інструктор Роман Світан говорить, що Україна може тиснути на Крим і військові об'єкти Росії там.
За його словами, безпілотними можуть легко працювати по Криму незважаючи на системи ППО росіян, адже заходять вони з боку моря.
"Ми можемо тиснути на Росію та її слабкі місця, знищуючи військовим шляхом її нафтогазову галузь", - наголосив він.
Вибухи в Криму - останні новини
Як повідомляв Главред, в ніч на 21 серпня українські військові провели спецоперацію у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок дій захисників України були уражені російські потяги з пальним біля Джанкоя.
У ніч з 9 на 10 серпня підрозділами руху опору Сил спецоперацій ЗСУ було знищено стаціонарний трасовий радіолокаційний комплекс ТРЛК-10 "Скала-М" у населеному пункті Абрікосівка в Криму.
У ніч на 4 серпня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму, у ході якої було уражено 5 російських винищувачів, один літак знищено повністю.
