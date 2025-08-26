Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

Погода в Україні знову буде спекотною – синоптикиня розповіла, до чого варто бути готовими.

Погода в Україні - спека повертається/ фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 27 серпня, відзначиться підвищенням температури повітря. Вдень температура повітря становитиме +22…+27 градусів, свіжіше буде лише на півночі – там очікується +19…+22 градуси.

Опади 27 серпня малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У Києві у середу буде сухо і тепліше, до +22 градусів.

Погода в Україні 27 серпня/ meteoprog

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Коли в Україні знову вдарить спека

Також синоптикиня розповіла, що після хвилі холоду в Україну знову повертається спекотна погода. За словами Діденко, Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.

"Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця", – йдеться у повідомленні.

Погода в Україні 30 серпня/ Facebook Діденко

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, в Україні буде найхолодніший день – українців попередили про температуру +4 і назвали дату. Водночас синоптикиня сказала, коли в Україну знову повернеться спека.

Також раніше повідомлялося, що буде різке похолодання до +7 та дощі – синоптики попереджають про негоду в Україні. Погода в Україні протягом тижня буде різною. Спершу вдарить похолодання, після чого повернеться спека.

Нагадаємо, на українців чекають заморозки та сніг – названо терміни відчутного похолодання. Синоптикиня сказала, коли осінь запанує на всій території України.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

