Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 27 серпня
- Коли в Україну повернеться спека
Погода в Україні у середу, 27 серпня, відзначиться підвищенням температури повітря. Вдень температура повітря становитиме +22…+27 градусів, свіжіше буде лише на півночі – там очікується +19…+22 градуси.
Опади 27 серпня малоймовірні, лише на Чернігівщині місцями пройде дощ. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
У Києві у середу буде сухо і тепліше, до +22 градусів.
Коли в Україні знову вдарить спека
Також синоптикиня розповіла, що після хвилі холоду в Україну знову повертається спекотна погода. За словами Діденко, Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.
"Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця", – йдеться у повідомленні.
Погода в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, в Україні буде найхолодніший день – українців попередили про температуру +4 і назвали дату. Водночас синоптикиня сказала, коли в Україну знову повернеться спека.
Також раніше повідомлялося, що буде різке похолодання до +7 та дощі – синоптики попереджають про негоду в Україні. Погода в Україні протягом тижня буде різною. Спершу вдарить похолодання, після чого повернеться спека.
Нагадаємо, на українців чекають заморозки та сніг – названо терміни відчутного похолодання. Синоптикиня сказала, коли осінь запанує на всій території України.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
