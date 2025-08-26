"З автоматом у руках і в окоп": Олександр Кварта приєднався до ЗСУ

Олександр Кварта поповнив лави ЗСУ.

Олександр Кварта - новини / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Кварта

Коротко:

Олександр Кварта приєднався до ЗСУ

Що він сказав шанувальникам

Український відомий композитор і співак Олександр Кварта став військовослужбовцем і зараз проходить навчання.

На своїй сторінці в Instagram Кварта з'явився у військовій формі та звернувся до шанувальників, стоячи в наметі.

"Для того, щоб наблизити перемогу, разом із моїми побратимами, друзями, бійцями зараз я проходжу навчання в лавах ЗСУ. На радість усім, хто писав, чому я не в окопі, знайте: я вже майже в окопі", - сказав артист.

Олександр Кварта звернувся до шанувальників / фото: скрін instagram.com, Олександр Кварта

Також він закликав українців допомагати закривати збори для потреб ЗСУ, а також зазначив, що був мобілізований співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Олександр Кварта / фото: instagram.com, Олександр Кварта

"Я з міркувань ТЦК став кориснішим у лавах ЗСУ - не перекриваючи волонтерські збори, а з автоматом у руках і в окоп", - додав Кварта.

Про персону: Олександр Кварта Олександр Кварта - український артист, який став відомим завдяки участі в різних талант-шоу. Його харизматичність та особливий музичний стиль, зокрема, у пісні "Сеньйорита, я закоханий", зробили його популярним співаком в Україні та за її межами.

