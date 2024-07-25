Без Росії та Китаю мирні переговори неможливі: президент Чехії здивував заявою

Переговори не матимуть сенсу, якщо Росія вестиме їх так, як вона вела досі, висуваючи, по суті, капітуляційні умови, каже Павел.

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Павел говорить, що без Росії та Китаю мирні переговори неможливі / колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Мирні переговори щодо війни в Україні неможливі без Росії та Китаю. Пекін повинен узяти на себе більшу відповідальність за мир у всьому світі на основі правил, а не на основі того, у кого більша армія або економічна міць. Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє idnes.cz.

За його словами, наприкінці цього року або на початку наступного він очікує на деякі зміни в конфлікті.

"Такий розвиток подій буде пов'язаний з тим, що цього року у великих країнах пройде велика кількість важливих виборів, першими з яких стануть президентські у США", - каже він. відео дня

Президент Чехії підкреслив, що ще одним фактором є втома від війни, яка позначається на обох ворогуючих сторонах.

"Якщо це можливо (участь Росії у другому саміті миру, - ред.), то подивимося, що принесуть найближчі місяці. Але в будь-якому разі це необхідно і бажано", - сказав Павел.

Він також підкреслив, що переговори не матимуть сенсу, якщо Росія вестиме їх так, як вона вела досі, висуваючи, по суті, капітуляційні умови.

"Але без Росії та Китаю за столом мирні переговори справді не відбудуться", - зазначив він.

За його словами, Китай має відігравати ту роль, яку він хотів би відігравати сам.

"Тобто великого глобального гравця, яким він, безсумнівно, є в економіці, у фінансах, але, можливо, вже не в політиці примусу до миру", - додав президент Чехії.

Павел вважає, що якщо Китай цього не зробить, Росія не відчує внутрішньої необхідності діяти.

"Навпаки, вона спробує отримати переваги для себе. Чи то на полі бою, чи то в галузі міжнародної політики", - підсумував він.

Петр Павел - що про нього відомо Петр Павел - чеський державний, військовий та громадський діяч, генерал армії у відставці. Обраний президент Чехії з 28 січня 2023 року. Павел приняв присягу і став президентом Чехії 9 березня 2023 року, де замінив на посаді Мілоша Земана, який перебував на ньому два терміни – десять років. У минулому Петр Павел - голова Військового комітету НАТО (2015-2018), перший представник східноєвропейської держави на цій посаді, начальник Генерального штабу армії Чеської Республіки.

Мирні переговори з Росією - що відомо

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомляли, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що Україна готова передати Росії свої пропозиції щодо мирних переговорів. Зробити це згодні через треті країни.

В свою чергу, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що попередня агресивна поведінка Кремля говорить про те, що не можна допускати чогось на кшталт Мінських угод.

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