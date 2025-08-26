Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

ЗСУ можуть втратити контроль: військкор повідомив про небезпечне напівоточення

Анна Косик
26 серпня 2025, 15:04
324
Ситуація на одній з ключових ділянок фронту погіршилась.
Северск, ВСУ
Одне з важливих міст на межі оточення / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомив Мірошников:

  • Російські військові можуть взяти під повний контроль Серебрянське лісництво
  • Сіверськ може опинитися в оточенні з трьох сторін

У Серебрянському лісництві, що у Луганській області, українська оборона підходить до свого завершення. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников у Telegram.

За його словами, подібна ситуація і на плацдармі на східному березі річки Жеребець. Таким чином, суттєво погіршується позиція двох ключових населених пунктів на схід від Краматорсько-Слов'янської агломерації.

відео дня

Мова йде про Сіверськ та Лиман. За даними Мірошникова, Сіверськ вже фактично в напівоточенні і ситуація навколо нього може ще більше погіршитися.

Лиман инфографика Главред
Лиман / Інфографіка: Главред

"Якщо ворог з Серебрянського лісу викотиться на Дронівку та захопить її - то буде охоплення вже з трьох боків", - пояснив кореспондент.

Відхід ЗСУ з Серебрянського лісу

Напередодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло попередив, що підрозділи Сил оборони України справді можуть залишити Серебрянський ліс. Причиною цього є те, що він повністю знищений внаслідок бойових дій.

Наразі умови для українських військових у лісництві надзвичайно складні, але навіть попри це їм вдалося знищити частину російської техніки там.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше в ЗСУ повідомили, що українські військові мають успішні тактичні просування на Донбасі. Це може значно полегшити ситуацію на відповідних напрямках.

Нещодавно аналітики ISW розповіли, що російське командування фактично відмовилося від розвитку прориву в напрямку Добропілля та перенесло основні зусилля на інші ділянки фронту.

Нагадаємо, Главред писав, що підрозділи Сил оборони здійснили контратаку проти російських військ на північ від Андріївки, що на Сумщині. Водночас росіяни атакували позиції українських військових на півночі Сумської області та на території Курщини

Більше новин:

Про персону: Богдан Мірошников

Блогер, військовий кореспондент.

Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини.

Зараз живе в Києві.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сіверськ Лиман новини України Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Змусить росіян вийти з України": названо головний страх Путіна у війні

"Змусить росіян вийти з України": названо головний страх Путіна у війні

16:30Війна
США можуть серйозно вдарити по РФ, але не хочуть: яка причина

США можуть серйозно вдарити по РФ, але не хочуть: яка причина

16:02Світ
В Україні послаблять правила виїзду чоловіків за кордон - що зміниться з 26 серпня

В Україні послаблять правила виїзду чоловіків за кордон - що зміниться з 26 серпня

15:23Україна
Реклама

Популярне

Більше
Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

Останні новини

16:49

Улюблений овоч українців стрімко дешевшає - ціни впали на 24%

16:39

Долар та євро рвонули в круте піке: новий курс валют на 27 серпня

16:30

"Змусить росіян вийти з України": названо головний страх Путіна у війні

16:26

Як прибрати запах цвілі на одязі після прання: найефективніший спосібВідео

16:20

Кінець серпня змінить життя: ТОП-5 знаків залишать минуле і почнуть нове життя

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном СтупакомЧого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком
16:09

Топ-співробітник НАБУ Магамедрасулов продавав коноплю в Дагестан імовірно для виробництва пороху для армії РФ - експерт

16:04

"Хорт. Перший характерник" б’є рекорди: наклад збільшено до 10 000 примірників

16:02

США можуть серйозно вдарити по РФ, але не хочуть: яка причина

15:55

Загроза для України: актора "Гри престолів" внесли до "чорного списку" Мінкульту

Реклама
15:54

Як відбілити тюль від сірості: неочікуваний метод зробить тканину білосніжноюВідео

15:46

Невже "на честь" Залужного: у Росії є село, пов’язане з українським генералом

15:29

Дрова в лісі та на узбіччі: чи можна збирати та які штрафи за порушенняВідео

15:23

В Україні послаблять правила виїзду чоловіків за кордон - що зміниться з 26 серпня

15:22

"Треба було брати мене тепленькою": блогерка Даша Євтух зізналася, чи планує стати мамою вдруге

15:20

Чоловік Лорак засипав компліментами терористичну РосіюВідео

15:04

ЗСУ можуть втратити контроль: військкор повідомив про небезпечне напівоточення

14:57

Може вибухнути: водіям варто прибрати один поширений предмет з авто

14:34

Трагедія на Донбасі: РФ обстріляла шахти, 148 гірників опинилися під землеюФото

14:22

Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

13:55

Росія не зможе жити в мирі: яким країнам Путін може голосити нову війну

Реклама
13:41

Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани, - ISW

13:39

Машина може часто ламатися: нумеролог розповіла, на що впливають номерні знаки

13:01

Погладшала і приховує фігуру: співачка Йолка виступила на російському фестиваліВідео

12:57

Деякі регіони України можуть залишитись без опалення взимку: названо причину

12:40

Перетворилася на дитину: зірка "Трьох мушкетерів перестала реагувати на доньку

12:32

Блокування допомоги українцям: Польща ризикує завалити свою ж економіку

12:32

Скільки ще триватиме війна: експерт оцінив перспективи укладення миру до листопада

12:24

Путін пішов на принцип: експерт спрогнозував, як Росія буде продовжувати війну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 серпня: Дівам - говорити, Близнюкам - надихати

12:02

Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

11:57

Чи були ваші предки литовськими князями: прізвище вкаже на шляхетське корінняВідео

11:53

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

11:43

Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

11:34

Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви

11:25

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

11:16

Вуді Аллен виправдався перед МЗС України за "московський" скандал і потрапив до бази "Миротворець"

11:14

Швидко, смачно, бюджетно: рецепт домашнього сиру з трьох інгредієнтів

11:01

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

10:59

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

10:47

Істерика і ганебна втеча: Лоліта зірвала виступ на росТБ

Реклама
10:45

У Луцьку новонародженого назвали Ато: як батьки пояснили свій вибір

10:39

З вересня в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: що відомо

10:34

Де не можна садити озимий часник: важливо правильно вибрати попередниківВідео

10:15

Де цифра 7 серед суцільних двійок: треба бути "генієм головоломок", щоб її помітити

10:09

Чотири знаки зодіаку, які завжди поруч із вами у важкі часи

10:01

Орбан перейшов до погроз Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

10:01

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

09:51

"З автоматом у руках і в окоп": Олександр Кварта приєднався до ЗСУ

09:45

Євробачення-2026: чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 серпня (оновлюється)

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти