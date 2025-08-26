ЗСУ можуть втратити контроль: військкор повідомив про небезпечне напівоточення

Ситуація на одній з ключових ділянок фронту погіршилась.

Одне з важливих міст на межі оточення / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скрін з DeepState

Що повідомив Мірошников:

Російські військові можуть взяти під повний контроль Серебрянське лісництво

Сіверськ може опинитися в оточенні з трьох сторін

У Серебрянському лісництві, що у Луганській області, українська оборона підходить до свого завершення. Про це повідомив військовий кореспондент Богдан Мірошников у Telegram.

За його словами, подібна ситуація і на плацдармі на східному березі річки Жеребець. Таким чином, суттєво погіршується позиція двох ключових населених пунктів на схід від Краматорсько-Слов'янської агломерації.

Мова йде про Сіверськ та Лиман. За даними Мірошникова, Сіверськ вже фактично в напівоточенні і ситуація навколо нього може ще більше погіршитися.

Лиман / Інфографіка: Главред

"Якщо ворог з Серебрянського лісу викотиться на Дронівку та захопить її - то буде охоплення вже з трьох боків", - пояснив кореспондент.

Відхід ЗСУ з Серебрянського лісу

Напередодні виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло попередив, що підрозділи Сил оборони України справді можуть залишити Серебрянський ліс. Причиною цього є те, що він повністю знищений внаслідок бойових дій.

Наразі умови для українських військових у лісництві надзвичайно складні, але навіть попри це їм вдалося знищити частину російської техніки там.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше в ЗСУ повідомили, що українські військові мають успішні тактичні просування на Донбасі. Це може значно полегшити ситуацію на відповідних напрямках.

Нещодавно аналітики ISW розповіли, що російське командування фактично відмовилося від розвитку прориву в напрямку Добропілля та перенесло основні зусилля на інші ділянки фронту.

Нагадаємо, Главред писав, що підрозділи Сил оборони здійснили контратаку проти російських військ на північ від Андріївки, що на Сумщині. Водночас росіяни атакували позиції українських військових на півночі Сумської області та на території Курщини

Про персону: Богдан Мірошников Блогер, військовий кореспондент. Мірошников родом із Горлівки. Закінчив Маріупольський державний університет. Вивчав міжнародні відносини. Зараз живе в Києві.

