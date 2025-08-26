З вересня в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: що відомо

Найбільше зміни вплинуть на тарифи у трьох областях України.

Електроенергія для регіональних операторів може подорожчати вже восени / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Основне:

НКРЕКП планує підвищити тарифи на електроенергію для ОСР

Найбільш відчутним буде здорожчання для трьох регіональних операторів

Тариф для населення залишиться на рівні 4,32 гривень

Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг анонсувала перегляд тарифів на електроенергію, які можуть зрости для операторів систем розподілу вже з 1 вересня 2025 року.

Як повідомляє ExPro, підвищення тарифів необхідне для погашення боргів перед НЕК "Укренерго" та залучення додаткових коштів для підготовки до нового опалювального сезону.

Попередні розрахунки вказують на те, що підвищення вартості електроенергії може бути відчутним для споживачів першого класу напруги на 14%, а другого класу напруги - на 23%.

Найбільше подорожчання очікує компанії "Рівнеобленерго", "Кіровоградобленерго" та "Хмельницькобленерго". А ось найменш відчутними зміни будуть для Чернігівської, Львівської та Черкаської областей.

Яким буде тариф для населення

Для побутових споживачів з 1 вересня тариф на електроенергію буде становити 4,32 грн/кВт-год, що не відрізняється від попередньо встановленого через продовження урядом дії ПСО до кінця жовтня.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Чи можливе підвищення тарифу на електроенергію для населення

Нещодавно директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що наразі немає економічних підстав для підвищення цін, хоча в перспективі вони можуть трохи вирости, аби зрівнятися з тарифами для бізнесу.

Комунальні тарифи в Україні - останні новини

Нещодавно нардеп Сергій Нагорняк розповів, що ціни на воду в Україні можуть зрости в кілька разів у 2026 році. Підвищення тарифів пов’язане з тим, що водоканали працюють у мінус.

Раніше повідомлялося, що чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води переглядати не будуть. Проте припускається, що вже у 2026 році через складну ситуацію в енергетиці тарифи будуть поступово підвищувати.

Нагадаємо, Главред писав, що вартість газу для населення в Україні залишиться стабільною щонайменше до квітня наступного року, однак сума в платіжках відрізнятиметься залежно від регіону.

