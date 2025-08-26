В Україні послаблять правила виїзду чоловіків за кордон - що зміниться з 26 серпня

Сьогодні уряд ухвалить оновлені правила виїзду за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком 18–22 роки, зазначив президент Зеленський.

https://glavred.net/ukraine/v-ukraine-oslabyat-pravila-vyezda-muzhchin-za-granicu-chto-izmenitsya-s-26-avgusta-10692785.html Посилання скопійоване

В Україні послаблять правила виїзду військовозобов'язаних за кордон / Колаж Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський заслухав доповідь прем'єр-міністерки України Свириденко щодо трьох питань

Правило перетину кордону для осіб 18-22 роки буде змінено сьогодні на засіданні уряду

Сьогодні, 26 серпня, президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко та анонсував рішення уряду щодо виїзду за кордон військовозобов'язаних віком 18-22 роки. Про це він повідомив у дописі в Telegram.

Зеленський повідомив, що вислухав доповідь прем’єр-міністра Юлії Свириденко, яка охоплювала низку важливих питань.

відео дня

Серед них — співпраця з Норвегією у підготовці до опалювального сезону та продовження грантової підтримки для закупівлі газу, за що Україна високо цінує допомогу Норвегії.

Окремо президент відзначив розширення програми "єВідновлення", яка надасть більше можливостей для компенсації втрат майна на тимчасово окупованих територіях. Усі деталі цієї ініціативи представить прем’єр-міністр.

"Третє: сьогодні на засіданні уряду буде оновлено правила перетину державного кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років. Погодили всі деталі з військовим командуванням, і найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати", - резюмував Зеленський.

Юлія Свириденко / Інфографіка: Главред

Що кажуть в Раді про голосування за послаблення умов виїзду за кордон для певної категорії громадян

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю Суспільному заявив, що очікує широкого обговорення законопроєкту, який може дозволити виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, із залученням парламентських комітетів, військових та громадянського суспільства.

"Знову ж таки, ми маємо співвіднести оці всі речі з тим, як це, скажімо, позначиться на тому, як Україна буде вести оборону з боку агресії, яку здійснює Російська Федерація. Дискусія відкрита, ми будемо чекати на позицію комітетів, ми будемо спілкуватися з військовими, ми будемо спілкуватися з громадянським суспільством, і тоді парламент буде приймати відповідні рішення", - зазначив він.

Він наголосив, що подібні питання не повинні перетворюватися на короткочасний інформаційний хайп.

Також Стефанчук висловив менший оптимізм щодо ініціативи про посилення відповідальності за незаконний перетин кордону. На його думку, ефективність кримінальної відповідальності слід оцінювати за тим, наскільки вона реально впливатиме на покращення соціальної ситуації в Україні, однак наразі він такого потенціалу не бачить.

Правила перетину кордону в Україні - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 25 серпня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволяє виїзд за кордон чоловікам віком до 25 років. Його мета — зняти обмеження для призовників та військовозобов’язаних, які фактично не підлягають мобілізації. Про це йдеться у документі №13685.

Водночас уряд запропонував посилити покарання за незаконний перетин кордону під час дії воєнного стану. Відповідний законопроєкт №13673 уже подано до парламенту.

У Верховній Раді раніше обговорювали можливість дозволити виїзд чоловікам певних категорій. Зокрема, мова йшла про громадян віком від 18 до 24 років. Про це розповідав народний депутат, член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Інші новини:

Про персону: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — український правознавець та політик, державний діяч, голова Верховної Ради України IX скл. з 8 жовтня 2021. У 2019—2021 роках — радник Президента України, перший заступник Голови Верховної Ради України (29 травня 2019—7 жовтня 2021), представник президента у Верховній Раді (21 травня 2019—7 жовтня 2021). Доктор юридичних наук та заслужений діяч науки і техніки України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред