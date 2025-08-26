Істерика і ганебна втеча: Лоліта зірвала виступ на росТБ

Лоліта зганьбилася і втекла зі сцени в сльозах.

Лоліта Мілявська - ганьба в РФ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лоліта Мілявська

Коротко:

Лоліта Мілявська втекла зі сцени після провального виступу

Співачка в сльозах прокоментувала своє фіаско

Виступ Лоліти Мілявської в Казані обернувся повним провалом. Зрадниця України мала заспівати для пропагандистського каналу "Россия 1" композицію "Раневская" під рояль, але для співачки цей перформанс перетворився на справжню катастрофу. Про це повідомляють росЗМІ.

Просто посеред номера Лоліта розридалася і втекла за лаштунки. Незважаючи на те, що публіка сприйняла її сльози як прояв щирості, сама артистка була категорична - виступ виявився провальним.

Лоліта Мілявська з друзями / фото: t.me/lolitamilyavskaya

"Я заспівала фальшиво, жахливо", - заявила співачка, залишаючи сцену.

За лаштунками Мілявську підтримали члени її команди. Глядачі в залі теж проводили артистку оплесками, не звернувши уваги на погане виконання.

Російські пропагандистські канали поспішили вигородити зрадницю, зазначивши, що Лоліта зірвала бурхливі овації, але промовчали про те, що сама співачка визнала свій спів фальшивим.

Дивіться відео втечі Лоліти зі сцени:

Лоліта Мілявська / фото: скрін відео t.me/lookatme1313

Про персону: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

