Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

Володимир Пресняков розповів про стан свого сина / Колаж: Главред, фото: instagram.com/npresnyakov/, скріншот

Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, сильно переживає через розлучення зі своєю дружиною - Оленою Красновою.

Про це розповів його батько-путініст Володимир, якого цитують російські пропагандисти. "Напевно, ви самі знаєте, як у нього справи. Він зараз на новому етапі, у нього зараз дуже класний стан, тому що він шукає щось нове і вже знайшов. Природно, я його підтримую - я його батько, він мій син і мій друг", - сказав Володимир Пресняков під час бесіди з журналістами на музичному конкурсі.

Нікіта Пресняков з дружиною / фото: instagram.com, Нікіта Пресняков

Подольська, дружина Преснякова, підтвердила, що Микиті просто потрібен час, щоб усвідомити все і відновитися. "Мені здається, він переживає, але не подає виду", - коротко відповіла дружина путініста.

Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.

Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.

Про персону: Нікіта Пресняков Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.

Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.

