Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

Коротко:
- Про що повідомив Пресняков
- Як його син переживає розлучення
Син російського співака Володимира Преснякова, який підтримує вторгнення країни-агресора Росії в Україну, Микита, сильно переживає через розлучення зі своєю дружиною - Оленою Красновою.
Про це розповів його батько-путініст Володимир, якого цитують російські пропагандисти. "Напевно, ви самі знаєте, як у нього справи. Він зараз на новому етапі, у нього зараз дуже класний стан, тому що він шукає щось нове і вже знайшов. Природно, я його підтримую - я його батько, він мій син і мій друг", - сказав Володимир Пресняков під час бесіди з журналістами на музичному конкурсі.
Подольська, дружина Преснякова, підтвердила, що Микиті просто потрібен час, щоб усвідомити все і відновитися. "Мені здається, він переживає, але не подає виду", - коротко відповіла дружина путініста.
Володимир Пресняков - останні новини по темі
Нагадаємо, Главред писав, що напередодні Володимир Пресняков зізнався в ніжних почуттях до іншої жінки. У власних соцмережах він виклав фото з жінкою і написав до неї тепле звернення.
Раніше Володимир Пресняков також заявляв, що йому набридли новини про проблеми у шлюбі його сина, оскільки в них усе добре. Також він розкрив деталі щодо їхнього місця перебування.
Вас також може зацікавити:
- "Далося не просто": дружина Преснякова вперше зробила заяву про розлучення
- Крістіна Орбакайте відсторонилася від Нікіти Преснякова після його розлучення - деталі
- Син Преснякова жорстко прокоментував розлучення з дружиною
Про персону: Нікіта Пресняков
Микита Пресняков - російський актор кіно, телебачення і дубляжу, співак і музикант. Соліст групи MULTIVERSE.
Народився 21 травня 1991 року в Лондоні в сім'ї співака Володимира Преснякова-молодшого та співачки й актриси Христини Орбакайте. Разом із дружиною Оленою Красновою восени 2022 року поїхав жити до США.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред