Деякі регіони України можуть залишитись без опалення взимку: названо причину

Головне із заяви експерта:
- Деякі регіони України можуть залишитись без опалення взимку
- Найбільше це стосується прифронтових регіонів
- Причина – обстріли та пошкодження інфраструктури
Існує ризик, що в деяких регіонах України взимку не буде опалення. Це може статись через обстріли, що не припиняються, і пошкодження інфраструктури. Про це розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі Київ24.
"Особливо це стосується прифронтових регіонів. Там постійні обстріли об'єктів енергетики. Також складна ситуація в Кривому Розі, тому що росіяни дуже сильно обстрілювали це місто і загалом регіон. Харківський регіон теж достатньо проблемний, Одеський", - наголосив він.відео дня
Зазначається, що основним джерелом теплозабезпечення в Україні є природний газ і частково вугілля. Так, наразі вдалося накопичити 2,6 млн тонн вугілля, а в підземних сховищах — близько 11 млрд кубометрів газу.
На думку експерта, через постійні обстріли Україна повинна мати певний запас газу.
"Для гарантії нормального проходження опалювального сезону повинно бути десь 14,5 млрд кубометрів газу", - зауважив Омельченко.
Підготовка України до зими
Варто додати, що президент України Володимир Зеленський вже говорив, що Росія хоче зірвати підготовку України до опалювального сезону, а тому завдає ударів по енергетичній інфраструктурі.
"Росія намагається зірвати нашу підготовку до зими, завдає ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. При чому це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу", - наголосив він.
Ситуація з опаленням взимку - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, екс-голова ГТС України Сергій Макогон говорив, що зараз Україна активно імпортує газ. Це допоможе перекрити дефіцит газу, який був минулого сезону.
Водночас, очільник Міненерго Герман Галущенко заявляв, що взимку 2025-2026 року, за попередніми прогнозами, українці не замерзнуть та не залишаться без світла. Хоча ситуація в енергетиці складна через удари країни-агресорки Росії.
Читайте також:
- Українців повідомили про перехід на нові платіжки за газ: що потрібно знати
- В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті - причина
- В Орбана пригрозили відключити Україні світло: що стало причиною скандалу
Про персону: Володимир Омельченко
Володимир Омельченко - директор енергетичних програм Центру Разумкова.
Автор понад 50 наукових і публіцистичних праць. Брав участь у розробці та здійсненні міжнародних енергетичних проектів та наукових дослідженнях міжнародної енергетичної політики.
У 1992–1996 р. працював на різних посадах в галузі машинобудування;
1997–1998 — головний фахівець відділу нафтової, газової та нафтопереробної промисловості міністерства економіки України;
1998–2003 — НАК "Нафтогаз України", очолював напрям транспорту нафти;
2004–2007 — головний консультант Національного інституту проблем міжнародної безпеки РНБО України;
з лютого 2007 р. — експерт Центру Разумкова, з 2013 року — директор енергетичних програм.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред