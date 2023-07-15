"Нікого не залишимо в окупації": Зеленський розповів про терміни завершення війни

Президент висловив подяку всім міжнародним партнерам і кожному світовому лідеру.

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Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни / Колаж: Главред, Фото : President.gov.ua, ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького

Президент України Володимир Зеленський заявив, що "ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

"Одне з найстрашніших, що приносить війна, — це поділ... ми не можемо залишити жодної нашої людини, жодного міста і села в російській неволі. Скрізь, де триває російська окупація, панують насильство, приниження людей", - сказав він у своєму відеозверненні.

Президент висловив подяку "всім нашим партнерам - кожному лідеру, кожному політику, громадському діячеві, кожній країні, які дійсно підтримують нас у тому, що тільки повне звільнення всієї нашої української території дозволить повернути повну силу міжнародному порядку, заснованому на правилах".

відео дня

За словами Зеленського, "за 15 днів липня були переговори, зустрічі, заходи з лідерами Сполучених Штатів, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Туреччини, Чехії, Польщі. Також Словаччини, Болгарії, Литви, Швеції, Португалії, Іспанії та Канади, Австралії та Нової Зеландії, Південно-Африканської Республіки, Гвінеї-Бісау. Генсек НАТО Столтенберг, Президент Європейської Ради Мішель, Президент Єврокомісії фон дер Ляєн, Вселенський Патріарх Варфоломій""

Глава держави зазначає, що швидкість завершення війни безпосередньо залежить від підтримки України світовою спільнотою.

"Зараз, коли від глобальної підтримки України безпосередньо залежить швидкість завершення війни, ми робимо все, щоб така підтримка була максимально інтенсивною, максимально змістовною", — додав Зеленський.

Раніше у Вашингтоні розкрили сценарій завершення війни. Справедливий і тривалий мир для України не передбачає поступок українських територій окупантам РФ, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, Кирило Буданов пояснив, що буде вважатися закінченням війни. Начальник Головного управління розвідки Міноборони заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

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