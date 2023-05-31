УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – Подоляк

Альона Вороніна
31 травня 2023, 09:52 оновлено 31 травня, 09:54
68
Кількість інцидентів в Росії і їхні масштаби будуть лише збільшуватися, але таким чином війна буде йти до свого логічного завершення, зазначає радник голови ОП.

Михаил Подоляк, украинские военные
Війна перекидається на територію РФ, і вона може завершитися тільки так, вважає Подоляк/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Війна країни-агресорки Росії проти України поступово перекидається на територію РФ. Вона лише збільшуватиметься у геометричній прогресії.

Ця війна перекидається на російські території, тому що інакше не може бути логічного завершення бойових дій такої інтенсивності. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Це об'єктивний розвиток подій (атака на Москву – ред.). Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитися. Воно буде йти до свого логічного завершення", – зазначив він.

Він наголосив, що бойові дії та різні інциденти на території РФ лише наростатимуть і збільшуватимуться у масштабах.

"Усе це буде збільшувати масштаби, кількість проявів саме війни на території РФ. Вона (війна – ред.) вже йде. Йде Бєлгородська область, постійно збільшується кількість випадків не лише на прикордонних територіях, а й вглибині Росії. Поступово збільшується кількість ексцесів у Москві чи Підмосков'ї. Це не про колись, це вже відбувається. Просто масштабування буде в геометричній прогресії", – зазначив Подоляк.

Атака дронів на Москву 30 травня

Нагадаємо, Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.

Пізніше стало відомо, що в епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресорки Росії.

Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася 30 травня. Він зазначив, нібито "система ППО Москви відпрацювала штатно і задовільно, хоча є над чим працювати".

Дивіться відео про те, як дрони атакували Москву 30 травня:

Читайте також:

війна в Україні вторгнення Росії Михайло Подоляк Атака на Москву
Реклама

Головне за день

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – Подоляк

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – Подоляк

09:52 Україна
Польовий командир з РФ "Цезар" готує тисячі "багнетів" для атаки на Москву — Times

Польовий командир з РФ "Цезар" готує тисячі "багнетів" для атаки на Москву — Times

09:51 Світ
У США анонсували "вражаючий" контрнаступ ЗСУ найближчими днями - Politico

У США анонсували "вражаючий" контрнаступ ЗСУ найближчими днями - Politico

09:22 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:21

Без хімії і мук: як позбутися від пирію народним засобами

09:52

Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – ПодолякВідео

09:51

Польовий командир з РФ "Цезар" готує тисячі "багнетів" для атаки на Москву — Times

09:25

Гороскоп Таро на червень 2023: Ракам - боротьба, Левам - зростання, Дівам - безсоння

09:22

У США анонсували "вражаючий" контрнаступ ЗСУ найближчими днями - Politico

Росія полює на ЗРК Patriot, нічні атаки триватимуть - КоваленкоРосія полює на ЗРК Patriot, нічні атаки триватимуть - Коваленко
09:05

Буде навіть смачніше: що додають в каву замість молока

08:41

РФ може бити по Україні Іскандерами та ракетами С-400 з Білорусі — експерт

08:38

Росіяни більше не відчувають себе безкарнимиПогляд

08:00

Україна та союзники планують мирний саміт без РФ - The Wall Street JournalВідео

Реклама
07:28

Обмежені можливості для помсти: чому Путін применшив значення атаки дронів на Москву

06:54

Потужний вибух було чути за кілька кілометрів: на Кубані горів Афіпський НПЗВідео

06:20

Хто стоїть за нальотом на МосквуПогляд

05:55

Що додає вік жінці після 40 років: 8 речей, які потрібно виправити

05:38

Гороскоп на червень 2023 для Тельців: криза, несподівані витрати, удача в любовіВідео

04:30

Астролог назвав сприятливі дні для поїздок в перший місяць літаВідео

04:00

Яке сьогодні свято і у кого День ангела 31 травня

03:10

Оскароносний екс Мадонни Шон Пенн піймався на побаченні з українською акторкою

02:40

За тиждень-півтора РФ може припинити ракетні атаки – КоваленкоВідео

01:30

До 25 років: в Україні зменшили граничний вік призовників

00:07

"Є багато людей, які раді": Собчак прокоментувала атаку дронів на Москву

Реклама
30 травня, вівторок
23:50

Подоляк висміяв росіян, які оголосили у розшук Залужного та СирськогоВідео

23:49

У Росії помер актор популярних серіалів

23:12

"Київ – нескорена ціль": частота ворожих атак на столицю скоро знизиться - ГУРВідео

22:59

Експерт розповів, скільки у Росії є запасу триматися на позиціях у БахмутіВідео

22:56

Літо буде найбагатшим для вас: прикмети на 1 червня і що не можна робитиВідео

22:07

"Ігорович" – неправильно: Авраменко здивував поясненням, як тепер треба писати по батьковіВідео

22:00

Налетять грози: в Україні сильно зміниться погодаВідео

21:55

Фаворит Холостячки після гей-весілля здійснив екстремальне б'юті-перетворення

21:25

Чому 31 травня не можна нікому давати ключі від будинку: прикмети і заборониВідео

21:15

Путіну приготуватися: США запроваджують нові санкції проти РФВідео

21:02

"Напад" дронів на Москву: США не схвалює атаки по російській територіїВідео

21:02

"Кордони часів Івана Калити": росіян почали готувати до скорочення територій РФ - ПодолякВідео

21:01

За що Чарльз III зненавидить Кейт Міддлтон - думка експертаВідео

20:31

"Ой, люди добрі. Поспати не вдалося": Волочкова в жаху поскаржилася на дрони в МосквіВідео

20:15

У гаманці буде шалена сума грошей: астролог розповів, кому пощастить у червніВідео

19:36

Кадиров забився в припадку істерики через атаку на Москву і пообіцяв "жорстоку" помстуВідео

19:20

Бумеранг війни повертається до МосквиПогляд

19:13

"ППО відпрацювала штатно": Путін вибухнув погрозами через атаку на МосквуВідео

19:07

"Росіяни вели наступ на трьох напрямках": Маляр розповіла про ситуацію на фронтіВідео

18:32

Гравець "Динамо" Денис Бойко доєднався до проєкту "Спортивний фронт"

Реклама
18:32

"Всі наші рідні тепер на небі": з Бахмутського району врятували трьох осиротілих дітокВідео

18:03

Оля Цибульська показала архівні фото зі своїм "таємним" чоловіком

18:02

Росіяни подали у розшук головнокомандувача Валерія Залужного

17:51

Викупаються в грошах: 3 знака зодіаку випробують фінансову удачу в червніВідео

17:34

Чим можна змастити тісто, якщо немає яєць: є цілих 4 альтернативи

17:33

Не стрималася: Лорак відреагувала на атаку безпілотників на Москву і елітну РубльовкуФотоВідео

17:25

Котлети з печінки будуть пишними та ніжними: шалені трюки, які приведуть у захватВідео

17:17

Гороскоп на червень-2023 від Влада Росса: чим потішить і чим засмутить місяцьЕксклюзив

17:14

Як прибрати шерсть із одягу в домашніх умовах: лайфхаки, які полегшать прибирання

17:09

Військовий експерт пояснив, яке головне завдання у ЗСУ в БахмутіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиЗакуски
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти