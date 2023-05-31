Війна перекидається на територію РФ, це єдиний спосіб її завершення – Подоляк

Кількість інцидентів в Росії і їхні масштаби будуть лише збільшуватися, але таким чином війна буде йти до свого логічного завершення, зазначає радник голови ОП.

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Війна перекидається на територію РФ, і вона може завершитися тільки так, вважає Подоляк/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Війна країни-агресорки Росії проти України поступово перекидається на територію РФ. Вона лише збільшуватиметься у геометричній прогресії.

Ця війна перекидається на російські території, тому що інакше не може бути логічного завершення бойових дій такої інтенсивності. Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі "Сніданок з 1+1".

"Це об'єктивний розвиток подій (атака на Москву – ред.). Війна поступово повертається до Російської Федерації, тому що такої інтенсивності війна не може інакше закінчитися. Воно буде йти до свого логічного завершення", – зазначив він.

Він наголосив, що бойові дії та різні інциденти на території РФ лише наростатимуть і збільшуватимуться у масштабах.

"Усе це буде збільшувати масштаби, кількість проявів саме війни на території РФ. Вона (війна – ред.) вже йде. Йде Бєлгородська область, постійно збільшується кількість випадків не лише на прикордонних територіях, а й вглибині Росії. Поступово збільшується кількість ексцесів у Москві чи Підмосков'ї. Це не про колись, це вже відбувається. Просто масштабування буде в геометричній прогресії", – зазначив Подоляк.

Атака дронів на Москву 30 травня

Нагадаємо, Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки.

Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав знищити Київ вщент.

Пізніше стало відомо, що в епіцентрі атаки дронів опинилися резиденція Путіна і маєтки еліти РФ. Один з дронів не долетів всього 3 км до резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Також безпілотники помітили недалеко від місць проживання Шойгу та іншої еліти країни-агресорки Росії.

Російський диктатор Володимир Путін похвалив роботу ППО попри атаку безпілотників на Москву та Московську область, яка відбулася 30 травня. Він зазначив, нібито "система ППО Москви відпрацювала штатно і задовільно, хоча є над чим працювати".

Дивіться відео про те, як дрони атакували Москву 30 травня:

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