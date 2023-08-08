Єдиний дипломатичний шлях закінчення війни: Зеленський розкрив формулу

Володимир Зеленський запропонував готуватися до глобального саміту миру стосовно завершення війни.

https://glavred.net/ukraine/edinstvennyy-diplomaticheskiy-put-okonchaniya-voyny-zelenskiy-raskryl-formulu-10491790.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський назвав спосіб завершення війни / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.

При цьому вона може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планеті і подолання глобальних проблем, підкреслив глава держави в інтерв'ю представникам ЗМІ Латинської Америки, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, на сьогоднішній день правильний і поки єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною Формула миру. Він зазначив, що Формула – насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дозволяють справедливо закінчувати такі агресивні війни і домагатися миру, про що красномовно свідчить приклад України, то Формула миру може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

відео дня

"На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем", – переконаний глава держави.

За словами президента, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів Формули миру, і це нормально, оскільки будь-яка платформа дискусійна.

"З чим погоджуватися, а з чим не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому заснована наша Формула миру. Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, дійсно бажаючих миру, а не підіграти Росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин з Росією. Тому що це гра з живими людьми", – підкреслив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що необхідно готуватися до глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході було представлено максимальну кількість держав. "Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачать в цій формулі базис, карту, кроки і план подолання цієї страшної трагедії", — додав Зеленський.

Раніше Євген Кисельов розповів про тривожний прогноз завершення війни. Війна в Україні може закінчитися в кілька етапів. "Перший - це повернення України до кордонів, які існували до 24 лютого 2022 року, до початку повномасштабної російської агресії. Другий етап — це повернення України і, відповідно, Росії до кордонів 1991 року", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Нагадаємо, Роман Світан назвав терміни завершення війни. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

Більше новин: