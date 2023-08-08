УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Єдиний дипломатичний шлях закінчення війни: Зеленський розкрив формулу

Олексій Тесля
8 серпня 2023, 17:49 оновлено 8 серпня, 18:44
500
Володимир Зеленський запропонував готуватися до глобального саміту миру стосовно завершення війни.
Зеленський, ВСУ
Володимир Зеленський назвав спосіб завершення війни / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр Романа Великого , president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що запропонована ним Формула миру є важливою платформою не тільки для справедливого закінчення війни, яку розв'язала Росія проти України.

При цьому вона може стати універсальною основою для припинення інших військових конфліктів на планеті і подолання глобальних проблем, підкреслив глава держави в інтерв'ю представникам ЗМІ Латинської Америки, повідомляє прес-служба Офісу президента.

За його словами, на сьогоднішній день правильний і поки єдиний дипломатичний шлях досягнення миру – це ініційована Україною Формула миру. Він зазначив, що Формула – насамперед про Україну, але якщо ті чи інші міжнародні інституції не дозволяють справедливо закінчувати такі агресивні війни і домагатися миру, про що красномовно свідчить приклад України, то Формула миру може стати новим універсальним фундаментом для відповідних рішень.

відео дня

"На жаль, ми не єдині, і це не останній військовий конфлікт у світі. І я вважаю, що після закінчення цієї війни така Формула може бути базою для подолання інших глобальних проблем", – переконаний глава держави.

За словами президента, окремі країни можуть мати свою думку щодо тих чи інших пунктів Формули миру, і це нормально, оскільки будь-яка платформа дискусійна.

"З чим погоджуватися, а з чим не погоджуватися. Пропонувати щось своє. І саме на цьому заснована наша Формула миру. Базис має бути українським, бо війна в Україні. А пропозиції можуть бути будь-якої держави, тому що для нас цінні досвід і думки кожної з країн, дійсно бажаючих миру, а не підіграти Росії, не підіграти на Формулі миру заради майбутніх економічних відносин з Росією. Тому що це гра з живими людьми", – підкреслив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що необхідно готуватися до глобального саміту миру, і він зацікавлений, щоб на заході було представлено максимальну кількість держав. "Щоб ми політично вирішили, що це правильна платформа, і більшість країн світу бачать в цій формулі базис, карту, кроки і план подолання цієї страшної трагедії", — додав Зеленський.

Раніше Євген Кисельов розповів про тривожний прогноз завершення війни. Війна в Україні може закінчитися в кілька етапів. "Перший - це повернення України до кордонів, які існували до 24 лютого 2022 року, до початку повномасштабної російської агресії. Другий етап — це повернення України і, відповідно, Росії до кордонів 1991 року", - підкреслив він під час чату в Главреді.

Нагадаємо, Роман Світан назвав терміни завершення війни. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США. Про це він сказав в інтерв'ю Главреду.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

Більше новин:

Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори з Росією
Реклама

Головне за день

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

19:34 Україна
Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

18:51 Україна
В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

18:00 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

19:34

Нардепа зі "Слуги народу" викрито на корупції: "продавав" землю НААН

19:19

За два місяці до першої річниці: Трінчер і Волошин роз'їхалися через кризу

19:10

Головні результати саміту у ДжиддіПогляд

18:53

Невідома країна викупила у Бельгії танки Leopard для України - ЗМІ

18:51

Перероблені літаки та ЗПС на трасах: ЗСУ створили секретні аеродроми – Bild

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

18:13

Росія будує великий табір "вагнерівців" поблизу України: для чого

18:00

В Україну увірветься холоднеча: різко похолодає до +9 градусів

17:49

Єдиний дипломатичний шлях закінчення війни: Зеленський розкрив формулу

17:19

Обстановка в Чорному морі після ударів по флоту РФ змінилась: що сталось

Реклама
16:58

Міноборони РФ видало цинічну заяву про удар по Покровську: у ЗСУ відповіли на брехню

16:52

Контрнаступ ЗСУ буксує: на Заході назвали причину і дали тривожний прогноз

16:32

Кому пощастить у 2023: до кінця року життя заграє новими фарбами

16:30

Що ви побачили першим: тест по картинці розповість про ваші страхи

16:21

Як правильно їсти часник: простий спосіб приголомшить будь-кого

16:20

5 речей, які старять жінку: Андре Тан сказав, що потрібно відправити на звалище

16:13

Як вибрати стиглий і солодкий кавун прямо біля прилавку: 5 перевірених способів

16:06

Російській співачці ладі Денс, яка потрапила в ДТП, стало гірше

16:00

У Макдональдс більше не підете: найсмачніший рецепт унікального чізбургера

16:00

Буде багато проблем: що не можна робити 10 серпня - прикмети і заборони

15:58

Як чоловікам легально виїхати за кордон під час воєнного стану: роз'яснення Кабміну

Реклама
15:56

"Знали, що люди прийдуть на допомогу": у ЗСУ розкрили про подвійну атаку у Покровську

15:53

ЗСУ вдарили на двох напрямках і "перемололи" три роти РФ разом з технікою

15:49

РФ хоче взяти під контроль два міста, на сході посилилися обстріли – Міноборони

15:39

Шварценеггер розповів про невиліковну хворобу, за яку його били в школі

15:35

Удар РФ по Покровську: поранення дістав герой фільму "20 днів у Маріуполі"

15:15

Хитрість досвідчених пекарів: навіщо на батоні та хлібі роблять надрізи

15:05

Вагітна Камінська вимагає від Ілона Маска гроші на пологи

15:03

Закрити не можна залишити новости компании

14:48

Смертельна ДТП на Харківщині: коп за кермом авто збив дівчинку на "зебрі" — ЗМІ

14:42

Чим протирати листя кімнатних рослин, щоб вони блищали: несподіваний засіб

14:22

"Не лише Чонгарський міст": у ГУР заінтригували анонсом нових ударів по Криму

13:48

Як не стати заручником системи?Погляд

13:44

Фен і окріп заборонені: як швидко розтопити лід в морозилці

13:39

Райська насолода: чому кішки люблять, коли їм чухають голову

13:30

Навмисно били по рятувальниках: експерт пояснив тактику РФ по обстрілу ПокровськаФото

13:27

"Ти задовбала зі своєю любов'ю": Ані Лорак в міні рознесли за цинічні опуси

13:24

У Каховці вороги оголосили про відведення військ: у Міноборони пояснили трюк

13:16

Руслан Алієв досьє

12:57

Бій "Усик-Дюбуа": легендарний Майк Тайсон їдко пожартував щодо фаворита

12:49

Дівчина "порвала" Instagram - її засіб відмиє навіть найбруднішу духовкуВідео

Реклама
12:34

ЗСУ підійшли до 2-ї лінії оборони РФ на Запоріжжі у 3-х точках – екскомандир "Айдару"

12:31

"Бійтеся своїх бажань": Катя Осадча розповіла про зміну імені

12:16

Медведєв впав в істерику і пообіцяв окупантам "перемогу", згадавши про Саакашвілі

12:09

Наслідки могли бути гіршими: поранених через обстріл Покровська вже 81, загинули - 7Фото

11:53

Гороскоп на завтра 9 серпня 2023: Овну - хороша покупка, Близнюкам - насолода

11:39

Favbet Foundation передав ЗСУ на Бахмутський напрямок черговий позашляховик Nissan Navara

11:34

В Україні може з'явитися нове "американське" свято: буде ще один вихідний

11:29

Рано прийдуть заморозки: стало відомо, якою буде погода в Україні восени 2023

11:24

"Вони ненавидять це": дівчина розповіла, як позбутися від павуків в домі

11:06

Сили оборони прорвали оборону на Півдні та розвивають успіх: у ЗСУ розкрили подробиці

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти