"Мають виконати 8 вимог": ОП різко присадив РФ за "нові умови завершення війни"

Вимоги, які озвучило МЗС Росії, навіть частково суперечать заявам Путіна. В ОП заявили про недієздатність керівництва РФ і висунули зустрічні умови.

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У МЗС РФ захотіли завершення війни з новими умовами – в ОП жорстко відповіли/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, прес-служба Єдиної Росії

У Міністерстві закордонних справ країни-агресорки Росії виголосили нові "умови" завершення війни і нарвалися на жорстку відповідь від Офісу президента України.

В ОП у відповідь російським окупантам заявили про 8 вимог, які повинна виконати Росія для завершення цієї війни, і назвали російське керівництво недієздатним. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Які вимоги висунули в РФ

Заступник голови МЗС країни-агресорки РФ Михайло Галузін сказав, нібито для завершення війни в Україні потрібно, щоб Українська держава відмовилася від ідеї вступу до Євросоюзу і визнала російську мову державною. Слова Галузіна процитував Telegram-канал NEXTA.

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"Врегулювання можливе лише за умови припинення бойових дій ЗСУ та поставок західного озброєння. Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного світу Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованого у декларації про її державний суверенітет 1990 року", – заявив Галузін.

При цьому такі заяви Галузіна частково суперечать заявам російського диктатора Володимира Путіна. Так, глава Кремля раніше казав, нібито РФ не проти, щоб Україна стала членом ЄС. При цьому раніше Росія не озвучувала вимогу, щоб російську мову визнали в Україні державною.

В ОП у відповідь заявили про 8 вимог від України

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк жорстко відповів Галузіну і назвав російське керівництво недієздатним. Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

"Вимоги Росії" вустами МЗС Росії швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише "зустрічні умови України", – наголосив Подоляк.

Він назвав 8 вимог, які повинна виконати країна-агресорка Росія для завершення війни. Для цього потрібно, щоб:

Росія вивела свої війська із суверенної території України;

Росія визнала, що СРСР розпався, а пострадянські країни мають увесь обсяг суверенітету;

Росія видала воєнних злочинців й авторів війни;

Росія закріпила зону демілітаризації на своїй території;

Росія скоротила наступальне озброєння;

проведення Міжнародної конференції з організації контролю над ядерним арсеналом Росії;

юридична фіксація програми репараційних виплат з боку Росії;

Росія повинна відмовитись від арештованих в інших країнах російських активів на користь України.

Війна в Україні

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що не може називати точні дати, але сказав, що контрнаступ ЗСУ може початися "завтра, післязавтра або через тиждень". Данілов зазначив, що українські військові почнуть наступ тільки тоді, коли військове командування дійде до висновку, що "ми можемо отримати найкращий результат на цьому етапі війни".

Данілов також зазначав, що відхід бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" з Бахмута не означає, що вони припинять воювати проти України. Вагнерівці просто зосередяться на інших напрямках. Вони перегруповуються в інших трьох точках.

Нагадаємо, The New York Times повідомила, що група з близько 400 українських солдатів вже почала навчання в Німеччині, як керувати та обслуговувати американські танки M1 Abrams. Як повідомили у Пентагоні, це ще один дуже важливий крок у озброєнні Києва, оскільки він прагне повернути окуповані території.

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