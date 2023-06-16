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Розвідка Британії підтвердила ліквідацію генерала РФ в Україні

Анна Ярославська
16 червня 2023, 11:06 оновлено 16 червня, 11:15
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Окупанти з підрозділів 35 загальновійськової армії, якою командував Горячов, у березні 2022-го вчиняли звірства у Бучі, а у червні були розгромлені під Ізюмом.
Сергій Горячев
Сергій Горячов ліквідований в Україні 12 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, Вікіпедія

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячова. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ та, ймовірно, командував цим формуванням.

Горячов був "демілітаризований" 12 червня під час удару українських воїнів по командному пункту окупантів на півдні України. Про це йдеться у зведенні британської розвідки, опублікованому в Twitter Міноборони Великої Британії.

"Генерал-майор Сергій Горячев майже напевно загинув під час удару по командному пункту орієнтовно 12 червня 2023 року на півдні України. Горячов був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії (35 САА). Оскільки призначений командувач 35-ї ОВА генерал-лейтенант Олександр Санчик, як повідомляється, заповнює прогалину в більш високому штабі, існує реальна ймовірність того, що Горячов був виконуючим обов'язки командувача армією на момент своєї смерті", – йдеться у повідомленні.

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У британському оборонному відомстві зазначили, що Горячов став першим російським генералом, ліквідація якого в Україні була підтверджена з початку 2023 року.

Під його командуванням підрозділи 35 загальновійськової армії здійснювали звірства в Бучі в Київській області, а в червні були розгромлені під Ізюмом.

"Це (ліквідація Горячова, – ред.) продовжує військовий рекорд, який був одночасно складним і суперечливим для 35 CAA: у березні 2022 року елементи армії були присутні під час різанини мирних жителів у Бучі, а в червні 2022 року війська були в основному знищені під Ізюмом", – нагадали в МО Британії.

Зведення Міноборони Великобританії
Зведення Міноборони Великої Британії / Фото: twitter.com/DefenceHQ

Чутки про ліквідацію правої руки Кадирова

14 червня військовослужбовець ЗСУ, журналіст Кирило Сазонов повідомив, що українські військові ліквідували депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова, який воював проти України.

Глава Чечні Рамзан Кадиров написав у Telegram, що не може додзвонитися до Делімханова, визнав, що той є його братом, і попросив про допомогу українську розвідку.

У пресслужбі Держдуми РФ повідомили, що соратник Кадирова Делімханов був поранений.

Пізніше Кадиров заявив, що нібито Делімханов насправді живий та здоровий, а інформація про його поранення чи навіть смерть була фейком.

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