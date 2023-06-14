ЗСУ ліквідували Делімханова - праву руку Кадирова: глава Чечні вже шукає брата

Сам чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що не може додзвонитися до Делімханова і попросив про допомогу українську розвідку.

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Адам Делімханов ліквідований силами ССО - Сазонів / Фото instagram.com/delimkhanov95.fan

Українські військові ліквідували депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова, який воював проти України. За даними ЗМІ, він не просто соратник глави Чечні Рамзана Кадирова, але і його двоюрідний брат. Про "демілітаризацію" Делімханова повідомив військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

"Соратник Кадирова Делімханов - мінус. Задвухсотили", - написав він у Facebook.

За словами Сазонова, ліквідував Делімханова підрозділ розвідки ССО Бандерлоги. Разом з "кадирівцями" Делімханов перебував у Запорізькій області.

"З ним до Кобзона на концерт пішли інші наближені до Кадирова і ще близько двохсот особового складу", - написав Сазонов.

Фото facebook.com/KirsllSazonov

"Розвідка працювала з пошуку скупчення ворожої техніки, а тут такий кортеж на позашляховиках. Керівництво підрозділу "Ахмат". Ну, велкам ту Юкрейн, як то кажуть. Все швидко міняємо, нова пріоритетна мета, працюємо зараз. Арта зреагувала миттєво. Поранених немає, навіть "швидка допомога" не приїхала. Всі тіла вивозили на вертольотах. Через півгодини прилетіли 12 бортів. Щоб секрет був. Але який секрет, заради таких новин розвідники залишалися там до останнього", - розповів деталі військовий.

Тим часом у прес-службі Держдуми РФ повідомили, що соратник Кадирова Делімханов був поранений, але він живий.

Делімханов поранений, але нібито живий / скріншот

Сам Кадиров у Телеграм пише, що не може додзвонитися до Делімханова, визнає, що той є його братом і просить про допомогу українську розвідку.

"Я сам не можу вийти на Адама Делімханова. На зв'язок не виходить. Прошу українську розвідку надати інформацію про те, в яке саме місце і по яких позиціях було завдано удару, щоб таки я зміг знайти мого дорогого брата. Винагороду обіцяю щедру й дуже прошу допомогти", - написав чеченський диктатор.

Кадиров відреагував на новини про ліквідацію Делімханова / скриншот

Адам Делімханов - що про нього відомо

52-річний Адам Делімханов на початку 1990-х був постачальником і торгував автомобілями. За часів Ічкерії, за даними ЗМІ, возив польового командира Салмана Радуєва. З початком Другої чеченської війни він перейшов на бік Москви, працюючи в Службі безпеки першого президента проросійської Чечні Ахмата Кадирова.

У 2007 році Делімханова вперше обрали до Держдуми. З того часу він представляє Чечню в нижній палаті російського парламенту.

Деякий час "червона картка" Делімханова навіть перебувала в базі Інтерполу за запитом поліції ОАЕ. При цьому офіційний представник організації в Росії заявив, що на території країни депутата "Єдиної Росії" не будуть заарештовувати, оскільки у російських силовиків до нього претензій немає.

За даними спільного розслідування Медіазони І The Scanner Project, Делімханов був в числі тих, з ким засуджені за вбивство Бориса Нємцова уродженці Чечні зідзвонювалися за кілька днів до цього, в той же день і одразу ж після.

У 2022 році президент РФ Володимир Путін підписав указ про нагородження Делімханова вищою нагородою країни – Золотою зіркою Героя Росії.

На війні в Україні Адам Делімханов прославився тим, що регулярно записував постановочні відео з військовими, на яких вони нібито беруть участь у бойових діях. Саме за ці ролики в Україні чеченські підрозділи прозвали "тікток-військами".

Дивіться одне з таких відео TikTok-військ - "Кадирівці" відчайдушно борються з гаражем:

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