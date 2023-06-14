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Кадиров знайшов свою "праву руку": переконує, що Делімханов живий-здоровий

Альона Вороніна
14 червня 2023, 19:14 оновлено 14 червня, 19:16
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Спочатку глава Чечні писав панічні пости про те, що не знає, чи живий його соратник, а тепер намагається усіх переконати, нібито з ним все в порядку.
Рамзан Кадыров, Адам Делимханов
Кадиров знайшов свою "праву руку"/ скрін, Telegram

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, нібито депутат Держдуми і його "права рука" Адам Делімханов, про поранення якого повідомлялося раніше, насправді живий і здоровий.

Про це Кадиров написав у своєму Telegram-каналі. Тепер він намагається переконати, нібито інформація про поранення Делімханова була фейком. А свої панічні пости, у яких він писав про те, що не може зв’язатися зі своєю "правою рукою", Кадиров тепер називає нібито "перевіркою ЗМІ".

"Адам Султанович живий-здоровий і навіть не поранений. Я це знав із самого початку фейкового вкидання, але вирішив продемонструвати всім, насамперед українцям, якою мірою опустилися їхні засоби масової інформації. Це наскільки потрібно не поважати свою аудиторію, щоб нахабно брехати, знаючи, що брехню можуть спростувати. А коли я підлив олії у вогонь, вже автори фейку самі повірили у свою казку", – написав він.

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Нібито у якості доказу Кадиров опублікував фотографію, на якій він разом зі своїми соратниками Адамом Делімхановим, Магомедом Даудовим і Ахмедом Дудаєвим сидять на траві і дивляться на якусь карту.

Проте немає ніяких доказів того, що це фото свіже. Справжня дата, коли було зроблене це фото, невідома.

Рамзан Кадыров, Адам Делимханов
Кадиров каже, ныбито знайшов свою "праву руку"/ Telegram Кадиров

Повідомлення про ліквідацію Делімханова

Нагадаємо, вранці 14 червня з’явилося повідомлення про те, що українські військові ліквідували депутата Держдуми від Чечні Адама Делімханова, який воював проти України. За даними ЗМІ, він не просто соратник глави Чечні Рамзана Кадирова, але і його двоюрідний брат. Про "демілітаризацію" Делімханова повідомив військовослужбовець ЗСУ, журналіст, політолог Кирило Сазонов.

Після цього у прес-службі Держдуми РФ повідомили, що соратник Кадирова Делімханов був поранений, але він живий. А сам Кадиров писав у Telegram, що не може додзвонитися до Делімханова, визнає, що той є його братом і просить про допомогу українську розвідку.

У Кремлі заявили, що не знають, що сталося з одним з ватажків чеченських бойовиків, двоюрідним братом керівника Чечні Адамом Делімхановим. У Путіна "з тривогою" сприйняли інформацію про його поранення на війні агресора Росії проти України і чекають докладних відомостей, сказав спікер кремлівської адміністрації Дмитро Пєсков.

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