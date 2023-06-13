Російський генерал злетів у повітря: ЗСУ знищили командира "елітних" військ РФ

ЗСУ ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева.

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Знищено російського генерал-майора Сергія Горячева / УНІАН , mil.ru

В результаті успішних дій підрозділів Збройних сил України 12 червня був знищений ще один вищий офіцер окупаційної армії РФ.

Про ліквідацію начальника штабу 35 загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева повідомив в Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"В результаті ракетної атаки противника загинув начальник штабу 35 загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячев", - цитує він повідомлення пропагандистів РФ.

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Також наголошується, що протягом дня у росіян була важка обстановка уздовж лінії бойового зіткнення і гостра нестача боєприпасів.

Додамо, що про ліквідацію Горячева також повідомляють росЗМІ.

"Важкі бої весь вчорашній день (12 червня) йшли майже по всій лінії бойового зіткнення угруповання "Схід", особливо на т.зв. Времівському виступі. Важка обстановка - в смузі оборони 60 і 37 мотострілецьких бригад. В результаті ракетної атаки противника загинув начальник штабу 35 загальновійськової армії генерал-майор Сергій Горячев", - пишуть вони.

Як уточнив військовий журналіст Андрій Цаплієнко, генерал-майор Горячев колишній десантник.

"До цього призначення командував 201-ю військовою базою Росії в Таджикистані", - додав він.

Раніше повідомлялося, що втрати російських окупантів у війні з Україною перевищують українські як мінімум в два рази. Такими даними володіє американська розвідка, пише видання Business Insider.

При цьому журналісти посилаються на опубліковані нещодавно секретні дані Пентагону.

Раніше повідомлялося, що в районі Вугледара Донецької області бійці Збройних сил України розгромили розвідувальну роту 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

"Українські підрозділи "радо" зустріли окупантів і перетворили на справжнє пекло їхнє тимчасове перебування на нашій землі. Протягом декількох днів російські окупаційні сили зазнали дуже важких втрат", - повідомили в Генштабі.

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