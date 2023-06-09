Російський полковник був ліквідований після того, як потрапив у засідку поблизу українського кордону.

https://glavred.net/world/na-belgorodshchine-likvidirovali-polkovnika-rf-kotorogo-otpravili-unichtozhit-drg-10476754.html Посилання скопійоване

На Бєлгородщині ліквідували полковника РФ, якого відправили знищити "ДРГ"/ колаж: Главред, фото: Telegram Легіон "Свобода Росії", Twitter Necro Mancer

Російські добровольці, які проводять військову операцію у Бєлгородській області країни-агресорки РФ, ліквідували російського полковника Володимира Кузнєцова.

Полковник окупаційної армії повинен був організувати відсіч "українським диверсантам" на Бєлгородщині, але неподалік від українського кордону потрапив у засідку і був ліквідований. Про це повідомив російський пропагандист та окупант із позивним "Тринадцятий".

"Підтверджується інформація про загибель у Бєлгородській області полковника-десантника Володимира Кузнєцова. Його завданням була організація відсічі українським диверсантам, він потрапив у засідку на службовому автомобілі недалеко від кордону (чому полковник був без охорони в неброньованій машині?). Рук не піднімав. Пощади не просив. Поліг у стрілецькому бою, зі зброєю в руках", – повідомив пропагандист, намагаючись героїзувати ліквідованого полковника-окупанта.

Відомо, що російського полковника ліквідували 5 червня, а поховали 8 червня. При цьому окупанту вручили орден мужності посмертно.

Про "денацифікованого" загарбника відомо, що він був одружений з головою міського округу Істри у Московській області Тетяною Вітушевою. Він добровільно пішов воювати проти України і був на фронті з жовтня 2022 року. Кузнєцов мав позивний "Улан" і командував 1009 мотострілецьким полком ЗС РФ.

При цьому блогер Necro Mancer виявив у російських пабліках інформацію про те, що на ліквідованому полковнику втрати російських окупантів на Бєлгородщині не закінчилися.

"Нам повідомили про загибель командира мотострілецького 1009-го полку, який воював під позивним "Улан"... Великих втрат зазнали 8-ма і 9-та роти полку. За останніми даними, 8 рота потрапила в оточення. Також поранено командира 3-го батальйону 1009 р. полку з позивним "Страннік", – процитував блогер інформацію, оприлюднену у соцмережах росіянами.

Також відомо, що у ніч з 4 на 5 червня у російському селі Нова Таволжанка, що у Шебекинському районі Бєлгородської області, було ліквідовано полковника Росгвардії Андрія Стесєва. Він був старшим оперативного угруповання "Бєлгород".

Ситуація у Бєлгородській області

Нагадаємо, що Легіон "Свобода Росії" і "РДК" проводять операцію в Білгородській області для захисту українців. Російські ополченці проводять заходи зі створення "смуги безпеки" для захисту українських громадян, сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Боротьба "РДК" і Легіону "Свобода Росії" набирає обертів, будуть нові походи в Росію. Рейд добровольців на Бєлгородщині показав вразливість кордонів країни-агресора Росії і хиткість режиму Путіна в Кремлі.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має відношення до рейдів "Російського добровольчого корпусу" та Легіону "Свобода Росії" на Бєлгородщину.

Дивіться відео про те, як російські окупанти атакували Харківщину:

Читайте також: