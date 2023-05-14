ЗСУ нищать топ-окупантів: два російські полковники були ліквідовані у боях під Бахмутом

У країні-агресорці РФ уже намагаються героїзувати ліквідованих топ-окупантів і кажуть, нібито вони "героїчно загинули в бою".

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ЗСУ ліквідували двох російських полковників під Бахмутом/ 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Радіо Свобода

Українські військові у боях під Бахмутом на Донеччині ліквідували двох полковників російської окупаційної армії – командира 4 окремої мотострілецької бригади так званого 2 армійського корпусу "ЛНР" В'ячеслава Макарова і заступника командира 2 АК Євгена Бровка.

Ліквідацію російських полковників підтвердили у міноборони країни-агресорки Росії. Про це йдеться у зведенні російського міноборони за 14 травня.

Окупанти кажуть, що Бровко був ліквідований у місті Бахмут (який російські загарбники називають Артемівськом), а Макаров – біля села Іванівське (окупанти називають населений пункт Красне, але постановою ВРУ 2016 року його було перейменовано).

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При цьому в РФ ліквідованих полковників-окупантів намагаються виставити героями. Так, у ворожому міноборони кажуть, нібито командир 4-ї мотострілецької бригади полковник В'ячеслав Макаров "особисто перебував на передовій і керував боєм" проти українських військових. Зазначається, начебто російська бригада під керівництвом Макарова відбила дві атаки захисників України, а під час відбиття третьої "командир бригади був тяжко поранений і загинув під час евакуації з поля бою".

Так само окупанти намагаються героїзувати Бровка. Зазначається, нібито він "героїчно загинув" після того, як у нього влучили багато осколків під час бою.

"Заступник командира армійського корпусу з військово-політичної роботи полковник Євген Бровко керував діями особового складу, перебуваючи на іншій ділянці відбиття атак противника. У ході бою щодо відбиття однієї з атак полковник Євген Бровко героїчно загинув, отримавши множинні осколкові поранення", – описали ліквідацію другого російського полковника у міноборони країни-агресорки РФ.

Проте, згідно з даними офіцера Збройних сил України Анатолія Штефана, обидва полковники-окупанти загинули неподалік від села Кліщіївка у Бахмутському районі. Туди напередодні українські військові доставили потужну "бавовну".

"Вогневе ураження. Крапка. Замполіт корпуса приїхав підняти всіх в атаку на конях і з шаблями, але прилетів подарунок на командний пункт", – зазначив Штефан у Telegram.

Ситуація у Бахмуті

Раніше повідомлялося, що за 12-13 травня ЗСУ просунулася в Бахмуті вглиб контрольованої ворогом території на відстань до 2 км та завдали руйнівних ударів противнику. Про це повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, коментуючи ситуацію у Бахмуті.

Після цього офіцер резерву армії оборони Ізраїлю ЦАХАЛ Віктор Верцнер розповів, що в результаті вдало проведеної операції Збройних сил України на Бахмутському напрямку окупаційні війська РФ відступили, залишивши до 5 кілометрів фронту. За його словами, складається враження, що ситуація в Бахмуті наближається до перелому на користь України.

Нагадаємо, у Кліщіївці Бахмутського району Донецькій області було завдано потужного удару по командному пункту російських військ. За попередніми даними, в результаті ліквідовано кілька старших офіцерів армії РФ, розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан (позивний "Штірліц").

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