Розграбований будинок і розстріл рятувальника: художник-візочник розповів про життя в окупації

Художник-візочник розповів про життя в окупації / Олександр Дорошенко

Відомий український художник Олександр Дорошенко (він через стан здоров'я вже багато років вимушений пересуватися на інвалідному візку) після початку військового вторгнення РФ в Україну перебував на своїй дачі в селищі Михайлівська Рубежівка (Київська область) ‒ в декількох кілометрах від Бучі та Ірпеня. Про пригоди художника і його дружини розповів портал "Обозрєватєль".

"Вже на третій день фронт підійшов до нас впритул. Коли росіяни зайшли в селище, тривали масовані обстріли з важкої артилерії, в будинку зникло світло, і ми змушені були ховатися як вміли. Дружина спускалася в підвал, а я не міг – ховався під бетонними сходами за двома опорними стінами", – згадує Дорошенко.

Перша жахлива подія в селі сталася, коли почався обстріл "Градами". У село звичайною машиною приїхав місцевий хлопець. Він хотів відвезти свою дівчину в безпечне місце. Однак рятувальником у нього не отримало стати.

"Якраз навпроти нашого двору його машину порубало осколками і він отримав страшні поранення. Люди занурили його в якесь рядно і віднесли в будинок до його батьків. Через кілька годин його не стало. Ось в цей момент прийшло страшне розуміння: навіть якщо щось трапиться - ніхто нас не врятує. Не приїдуть ні швидка, ні пожежна, ні поліції", - каже Дорошенко.

Незабаром в селище надійшла інформація про те, що окупанти дають "зелений коридор" для виїзду.

"Ми розуміли, що залишатися тут надовго – дуже ризиковано. Почали збирати речі і поки упаковувалися, коридор вже закрили. Так вирішили залишитися і так прожили в окупації 12 днів", ‒ каже Дорошенко.

Крім того, закінчувалися ліки для хворої собаки сім'ї Дорошенка ‒ Аїда (порода "кане-корсо").

10 березня сім'я художника остаточно вирішила покинути село, тому що ситуація ставала все більш напруженою, обстріли ставали все частіше. І порятунку в разі попадання снарядів в будинок Шукати було нізвідки.

Художнику з дружиною і з собакою вдалося спершу вибратися до Києва, де живе син художника. Там Аїда пішла з життя.

"Ми бачили, що стан Аїди погіршувався. Вона бідна вже не розуміла навіщо її виводять на вулицю, напади епілепсії були жахливими і собака пішла в засвіти. Наш сусід взявся допомогти з похованням. Адже дружина сама не впоралася б. Забрав Аїду і відніс її в парк, де раніше вона б гуляла. Сусід обіцяв нам по війні показати, де вона знайшла спокій", - каже Дорошенко.

Потім була довга дорога в Гамбург із зупинкою в Чехії, художник отримав повідомлення від сусідів ‒ його до захопили і розграбували окупанти.

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Нагадаємо, раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків у Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила Українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом уціліла лише кухонна шафа.

Однак шафа міцно тримався над прірвою, яка утворилася після авіаудару. Більш того, весь посуд в шафі — ціла, а зверху на ньому стоїть глечик у формі півника.

Пізніше повністю зруйнованому будинку в місті Бородянка Київської області під завалами знайшли ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань російських загарбників.

Як заявив полковник ЗСУ Микола Журавльов, він скоро передасть ікону в один з храмів Православної церкви України.

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