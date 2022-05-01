Дивом вціліла після бомбардувань: у Бородянці під завалами будинку знайшли ікону

Полковник Микола Журавльов передасть ікону в один з храмів Православної Церкви України.
У повністю зруйнованому будинку у місті Бородянка Київської області під завалами знайшли ікону, яка дивом вціліла після жахливих бомбардувань російських загарбників.
Фото опублікував у Facebook Назарій Єременко. Полковник Микола Журавльов передасть ікону в один з храмів Православної Церкви України.
Як повідомляв Главред, раніше в Мережу потрапило фото одного зі зруйнованих будинків в Бородянці Київської області. На знімку видно, що від квартири, в якій колись жила українська сім'я, нічого не залишилося. Дивом вціліла лише кухонна шафа.
Однак шафа міцно тримається над прірвою, що утворилася після авіаудару. Більш того, весь посуд в шафі — цілий, а зверху на ньому стоїть глечик у формі півника.
Уцілілу кухонну шафу можна порівняти зі стійкістю українського народу, який протистоїть російським загарбникам.
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