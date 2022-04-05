УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Батька маленької дівчинки вбили на її очах": медик розповіла про звірства окупантів на Київщині

5 квітня 2022, 11:05

Мешканка селища Димер, відомий психолог і медик Ольга Симонова в деталях розповіла про жахи російської окупації, яка там тривала рівно 35 днів.

Димер
Димер/сухопутні війська ЗСУ / Facebook

Селище Димер в Київській області окупанти захопили 25 лютого. Населений пункт опинився під окупацією 35 днів - без зв'язку, без світла, під дулами ворожих автоматів. Портал "Дзеркало тижня" опублікував розповідь про ці події місцевої жительки, психолога і медика Ольги Симонової.

"У Димері вони заїхали вже наступного дня війни. Ніхто цього не очікував. Ми чули, як техніка почала заходити. Але не розуміли, що це за техніка. Тільки потім вже побачили на крилах літаків "V" і "Z". А згодом - перші відео, зняті хлопцем з квартири на початку димеру. Як зупиняється техніка, виходять військові і палять прапор України", - розповідає Симонова.

Як каже жінка, через обстріли окупантів в селищі швидко виявилися поранені безліч людей. Серед них - дівчинка Даша, яку її дідусь прикривав собою від обстрілів. Вони тікали, а окупанти їх обстрілювали.

Батька Даші вбили в машині, на її очах. "Вони в мене потрапляють і сміються: "Ціль, ціль, ціль"", ‒ розповіла смертельно перелякана дівчинка.

Місцевий священик привіз дівчинку в лікарню, де працювала мати Симонової, а сама вона з чоловіком волонтерила. Дашу вдалося врятувати медикам.

"Мати вивозила дітей з Ясногородки. А вони по ній стріляли. Потрапили в щелепу. Жінка встигла довезти дітей до лікарні і знепритомніла. Мій друг поїхав з гуманітарною допомогою. Вся машина була забита продуктами. Поїхав о п'ятій вечора, і ні. Дружина почала шукати. Вранці кажуть: машина лежить в кюветі в центрі димера. Дружина їде туди, на блокпосту говорить з тим, хто розстріляв її чоловіка. І окупант каже їй: "Не треба було так швидко їздити". Хоча б дозволили його забрати і дозволили поховати. Перед тим заходили на КПВВ, знімали розтяжки, а потім знову минули кладовище", – розповіла Симонова.

читайте такожУ підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівню

Нагадаємо, раніше після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.

Автор: Єгор Бунін
viber
російське вторгнення новини України
Реклама
Популярне
Найближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - ДаніловНайближчим часом очікуються великі бої і дуже небезпечна ситуація - Данілов Єврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиціїЄврейська Пасха чи Песах 2022: дата, історія і традиції Гороскоп Таро на квітень 2022: Близнюкам - вдалі обставини, Рибам - великі зміниГороскоп Таро на квітень 2022: Близнюкам - вдалі обставини, Рибам - великі зміни Місячний календар на квітень 2022: названі дні найбільшого успіхуМісячний календар на квітень 2022: названі дні найбільшого успіху 15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літаку15 разів бомбив мирні міста в Україні: журналіст розповів, як спіймали пілота-окупанта на новітньому літаку

Останні новини

11:05

"Батька маленької дівчинки вбили на її очах": медик розповіла про звірства окупантів на Київщині

11:02

Відведені війська РФ не можуть зараз кинути на Донбас, їм потрібне переоснащення – розвідка Британії

10:41

Відрізали волосся й бісилися через українську: звільнені з полону військові розповіли про тортури у РФВідео

10:30

Гороскоп на завтра, 6 квітня 2022: Левам – виграш, Терезам – сварки, Водоліям - неприємності

10:11

Новою метою Путіна може стати атака на Дніпро – екскомандувач сил НАТО в ЄвропіВідео

Реклама
09:56

Український Хатіко: у Бучі пес багато днів просидів поруч з тілом убитого окупантами господаряВідео

09:50

Росія загине, вже гине: чому Україна вціліє у війні і зміцніє як державаПогляд

09:38

Знищив генерала і багато бронетехніки РФ: в ЗСУ розповіли про героїзм пораненого українського снайпераВідео

09:28

Печиво через м'ясорубку: як приготувати частування

09:06

Біля Конотопа знайшли тіла трьох закатованих орками мирних мешканців, людей просять не ходити у лісВідео

08:57

Путін напав на Україну, щоб не дати їй жити краще за РосіюПогляд

08:23

Конгресмени вимагають, щоб Байден дав Україні більше літаків і ракет – CNNВідео

07:39

Вразили звірства РФ у Бучі: мільйонер з Чехії пожертвував 4 млн доларів на зброю для ЗСУВідео

07:03

"Уже скоро вони не витримають і видихнуться": Арестович назвав терміни закінчення війниВідео

06:29

У Маріуполі українські військові знищили 2 танки і багато російської піхотиВідео

06:29

Доля війни з Росією буде вирішуватися під Харковом і на ДонбасіПогляд

06:22

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня 2022: Левам – грошові надходження, Дівам - старі проблеми

05:46

Готуємося до жорстокої активності окупантів на Донбасі і біля Харкова – ЗеленськийВідео

05:30

Загарбники обстріляли хімзавод на Донеччині: подробиці

05:03

У США дали прогноз щодо нової фази війни Росії проти України

Реклама
04:35

"На твоїй могилі заспіваємо ми дружно гімн України": Потап "припечатав" пропагандиста КрасовськогоВідео

04:05

Награбоване в Україні спливло у РФ: біженка з Ірпеня вирахувала мародераВідео

03:35

ЗСУ розбили окупантів РФ у Харківській області та показали понад 50 одиниць знищеної технікиФото

03:05

4 жіночі стрижки на тонке волосся для заповітного об'єму, які легко укладати

02:41

Авторка "Никогда мы не будем братьями" звернулася до РФ зі страхітливим пророцтвомВідео

01:58

Тіла не впізнати: Росія залишилась без цілого танкового батальйону "визволителів"

01:28

Коли в Україні чекати справжньої спеки, синоптики назвали датуВідео

01:00

Полонений капітан російської армії вирішив воювати проти ПутінаВідео

00:33

"Тобі смерть дзвонить": окупанти-мародери РФ, які грабували Україну, отримують несподівані дзвінкиВідео

00:16

ЗСУ пошкодили фрегат російського флоту - Арестович

04 квітня, понеділок
23:58

Напад росії на Україну: що буде зі здоров'ям українців та їх дітейВідео

23:57

Окупантів спіймали на брехні: вбиті тижнями перебували на вулицях БучіВідео

23:31

Нелюдська жорстокість: окупанти по-звірячому розправилися із захисниками БучіВідео

23:25

Орки обстріляли касетними боєприпасами Миколаїв: 10 загиблих, багато поранених

22:43

Зеленський сформував делегацію для переговорів з РФ щодо завершення війни

22:37

"Нічого людського в ній вже немає": дочка фанатки Путіна Єгорової закликала поставити на ній крапку

22:33

У підвалі дитячого санаторію Бучі виявили катівнюВідео

22:30

Буча по всій Україні: Зеленський зажадав трибуналу над військовими злочинцями РФВідео

22:13

"Я помилявся": президент Німеччини різко змінив свою позицію щодо ПП-2

21:51

Арешт і камера суворого режиму: прокурор з Гааги пояснив, що чекає на ПутінаВідео

Реклама
21:23

Лавров висловився щодо можливості проведення переговорів Путіна з Зеленським

20:58

Відправили тонни награбованого в Україні: у Білорусі злили дані мародерів РФВідео

20:52

Інфекції та рак: що хронічний страх може зробити зі здоров'ямВідео

20:42

Загроза існування і нові бої: астролог передбачила гарячу фазу війни для України і назвала дату

20:35

Різанина в Бучі та російський нацизм: чому Європі важливо зрозуміти суть війни в УкраїніПогляд

20:31

Влада Ірпеня вигадала, як поновити сполучення з КиєвомВідео

20:23

Мародера з Ірпеня спіймали на Житомирщині: допоміг дурний збіг

20:12

Росії не місце в Раді ООН з прав людини - МЗС Британії

20:01

Рупор роспропаганди опублікував прямий заклик влаштувати в Україні геноцид

19:54

Снігопад і потужний вітер: в Україну йде небезпечне похолоданняВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти