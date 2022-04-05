"Батька маленької дівчинки вбили на її очах": медик розповіла про звірства окупантів на Київщині

Димер/сухопутні війська ЗСУ / Facebook

Селище Димер в Київській області окупанти захопили 25 лютого. Населений пункт опинився під окупацією 35 днів - без зв'язку, без світла, під дулами ворожих автоматів. Портал "Дзеркало тижня" опублікував розповідь про ці події місцевої жительки, психолога і медика Ольги Симонової.

"У Димері вони заїхали вже наступного дня війни. Ніхто цього не очікував. Ми чули, як техніка почала заходити. Але не розуміли, що це за техніка. Тільки потім вже побачили на крилах літаків "V" і "Z". А згодом - перші відео, зняті хлопцем з квартири на початку димеру. Як зупиняється техніка, виходять військові і палять прапор України", - розповідає Симонова.

Як каже жінка, через обстріли окупантів в селищі швидко виявилися поранені безліч людей. Серед них - дівчинка Даша, яку її дідусь прикривав собою від обстрілів. Вони тікали, а окупанти їх обстрілювали.

Батька Даші вбили в машині, на її очах. "Вони в мене потрапляють і сміються: "Ціль, ціль, ціль"", ‒ розповіла смертельно перелякана дівчинка.

Місцевий священик привіз дівчинку в лікарню, де працювала мати Симонової, а сама вона з чоловіком волонтерила. Дашу вдалося врятувати медикам.

"Мати вивозила дітей з Ясногородки. А вони по ній стріляли. Потрапили в щелепу. Жінка встигла довезти дітей до лікарні і знепритомніла. Мій друг поїхав з гуманітарною допомогою. Вся машина була забита продуктами. Поїхав о п'ятій вечора, і ні. Дружина почала шукати. Вранці кажуть: машина лежить в кюветі в центрі димера. Дружина їде туди, на блокпосту говорить з тим, хто розстріляв її чоловіка. І окупант каже їй: "Не треба було так швидко їздити". Хоча б дозволили його забрати і дозволили поховати. Перед тим заходили на КПВВ, знімали розтяжки, а потім знову минули кладовище", – розповіла Симонова.

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Нагадаємо, раніше після звільнення Київської області стало відомо про те, що російські військові ґвалтували і вбивали українців в окупованих населених пунктах.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили сотні мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Окупанти також катували і вбивали українських дітей.