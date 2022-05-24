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Звірства на Київщині: чи розбирали рашисти пральні машини на деталі для танків

24 травня 2022, 22:22

Через санкції у росіян дійсно є проблеми, особливо з мікропроцесорами.

Тарас Загородній
Тарас Загородній відреагував на мародерства рашистів / УНІАН

У Київській області рашисти займалися "чистої води" мародерством, заявив політичний і економічний експерт Тарас Загородній.

У чаті на Главреді він відкинув припущення про те, що на Київщині через санкції росіяни змушені були ставити на військову техніку деталі від холодильників і посудомийних машин.

"Це було мародерство в чистому вигляді. Якби пральні машини брали на запчастини, то їх можна було б розібрати на місці, не тягаючи за собою. Втім, я не виключаю, що росіяни дійсно використовують деталі пральних машин для ремонту військової техніки", - зазначив експерт.

За його словами, через санкції у росіян дійсно є проблеми, особливо з мікропроцесорами.

"У першу чергу - для ракетної техніки. Але наскільки це допоможе Росії - велике питання. Адже є свої стандарти для військової техніки, коли крок вправо, крок вліво - і ракета вже нікуди не летить або летить, але не туди, куди треба. Думаю, що Росія шукатиме обхідні шляхи, аби знайти необхідні запчастини на "чорному" ринку", - підсумував Тарас Загородній.

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Війна Росії проти України

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович раніше прогнозував контрнаступ армії України на зайняті військами РФ позиції вже в середині червня. За його словами, до кінця травня-початку червня очікується надходження зброї від Заходу в потрібному обсязі. Далі держава формуватиме підрозділи для наступу.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що і ЗСУ, і війська Росії, потребують поповнення своїх резервів. Сторона, яка діятиме більш оперативно, отримає перевагу. На думку Жданова, українська армія може піти в контрнаступ в середині-другій половині червня. Все залежатиме від обсягів поставок Заходом важких озброєнь.

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ готові до контрнаступу з метою деокупації своїх територій. Однак українські війська потребують термінових постачань важких озброєнь для ліквідації переваги Росії у військовій техніці. У найближчі місяці сили оборони України збираються витіснити загарбників з півдня і Сходу країни.

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