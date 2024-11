Роздав найцінніше: як Путін подякував корейцям за участь у війні - аналітики здивували

Про що йде мова:

Північна Корея надала Росії війська для війни проти України просто так і, звісно, що не безоплатно. У відповідь Москва постачала КНДР нафту, ракети та засоби протиповітряної оборони.

За даними звіту Інституту вивчення війни (ISW), Росія передала Північній Кореї понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу.

Розслідування BBC показало, що за останні вісім місяців понад 12 північнокорейських танкерів здійснили 43 рейси до російського нафтового терміналу на Далекому Сході. Судна прибували порожніми, а відпливали з повними баками.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі зазначив, що це є платою за зброю та військових, яких КНДР надає для підтримки Росії у війні проти України. Однак такі постачання нафти порушують санкції ООН проти Північної Кореї.

За даними Південної Кореї, окрім нафти, Росія також передала КНДР обладнання для ППО та зенітні ракети, що також є порушенням міжнародних санкцій. Тип систем, переданих Пхеньяну, залишається невідомим.

Південнокорейські аналітики припускають, що це могли бути системи С-400, однак така передача свідчила б про кардинальну зміну пріоритетів Москви. Аналітики ISW відзначають, що Росія відкладає постачання цих систем навіть союзникам, таким як Індія та Іран. Тому ймовірніше, що КНДР отримала від Росії менш потужні системи ППО або гарматні установки.

Як повідомляв Главред, в Оперативно-тактичному угрупованні "Харків" прокоментували небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині. Там зазначили, що Сили оборони України продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ.

Водночас експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков висловлює думку, що удари вглиб РФ перепишуть "ситуацію на землі". На Курщині, таким чином, військам КНДР буде несолодко.

Окрім цього, бійці 36-ї бригади нещодавно продемонстрували, як під час одного зі штурмів завдали серйозних втрат росіянам. Навіть корейці не врятували ситуацію на Курщині.

Інші військові новини:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.