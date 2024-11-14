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Корейці не врятували ситуацію: бійці ЗСУ рознесли в попіл штурми РФ на Курщині

Даяна Швець
14 листопада 2024, 08:12
264
Російські війська продовжують спроби атакувати позиції ЗСУ на Курщині, але зазнають значних втрат.
Корейці не врятували ситуацію: бійці ЗСУ рознесли в попіл штурми РФ на Курщині
Окупанти зазнають серйозних втрат на Курщині / Колаж: Главред, фото: Сухопутні війська ЗС України, 14 окрема механізована бригада імені князя Романа Великого, скріншот deepstatemap.live

Коротко про ключове:

  • Українські воїни завдали чималих втрат ворогу на Курщині
  • Одразу дві розвідки підтвердили участь північнокорейських військових у боях на території РФ

Бійці 36-ї бригади продемонстрували, як під час одного зі штурмів завдали серйозних втрат росіянам. Про це йдеться на офіційній сторінці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Військові 36-ї окремої бригади морської піхоти успішно відбили напад росіян на Курщині. Влучну роботу захисників України показали в мережі.

відео дня

Завдяки злагодженій роботі аеророзвідки українським бійцям вдалося оперативно виявити групу російських військових, що розпочали штурм українських позицій. У наступі ворог задіяв кілька відділень піхоти та бойові машини.

Українські захисники показали, як вони влучно знищили одну з російських БМП за допомогою дрона. Інші бойові машини, ймовірно, висадили десантників та сховалися в лісосмузі. Російські штурмовики шукали укриття, навіть під мостами, але це не принесло їм успіху.

Хоча 36-та бригада не розкрила точну кількість втрат ворога, з відео видно, що небагатьом окупантам вдалося вижити після атаки.

Солдати КНДР воюють поруч із росіянами

Також аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що південнокорейська та американська розвідки підтвердили участь північнокорейських військових у бойових діях на російській території, зокрема в Курській області.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

Згідно з даними, Національна розвідувальна служба Південної Кореї 13 листопада поінформувала про участь північнокорейських військових у боях на російській території, після підготовки та поступового розгортання протягом останніх двох тижнів. Американська розвідка також підтвердила ці дані.

"Речник Державного департаменту США Ведант Патель під час брифінгу 12 листопада зазначив, що понад 10 тисяч північнокорейських військових розміщені на сході Росії, і більшість із них перемістилися до Курської області, де беруть участь у бойових діях поряд з російськими силами", - йдеться в заяві.

Ситуація в Курській області - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Сеулі розкрили деталі бойових дій військових КНДР проти армії України. Як підтвердили у розвідці Південної Кореї, північнокорейські солдати, відправлені в Росію, вже перемістилися в Курську область.

Також і США підтвердили участь військ КНДР в боях проти України. Речник Державного департаменту США Ведант Патель заявив, що понад 10 000 солдатів КНДР були відправлені на схід Росії, і більшість з них перемістилися в далеко західну Курську область.

За даними Forbes, ЗСУ завдали армії РФ серйозної шкоди на Курщині. Йдеться про знищення шести батальйонів за шість днів.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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