Військам КНДР буде несолодко: удари вглиб РФ перепишуть "ситуацію на землі"

В диктатора Путіна, важливо вказати, що практично перестали вживати вираз "з урахуванням ситуації на землі".

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Ракети здатні нівелювати наявність північнокорейських бійців / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що сказав Кочетков:

Далекобійні ракети здатні утримати ситуацію в Курській області

Удари вглиб Росії нівелюють певну кількість озброєних корейців

Північнокорейські сили абсолютно нівелюються, якщо Сили оборони України почнуть використовувати далекобійної зброї вглиб території РФ. Особливо, в Курській області.

Таку думку в ефірі телеканалу FREEДОМ висловив політтехнолог, експерт з ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков.

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"Що стосується американського дозволу на ATACMS й негайно дозволу на Storm Shadow та SCALP EG французькі та британські, вони здатні нівелювати наявність 10-12 тис. північнокорейських бійців, які перекинуті в Курську область. Вони ж не просто приїхали там із російськими автоматами, у них є своя реактивна артилерія, тобто системи залпового вогню, у них є звичайна артилерія, тому, щоб усе ось це нівелювати, щоб вони не змогли витіснити Збройні сили України з Курської області, а це є принциповим якраз для початку перемовин, ось якраз далекобійне озброєння, далекобійні ракети здатні утримати ситуацію", — сказав він.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Окрім цього, він вказує на важливий момент, що в країні-агресорці РФ практично перестали вживати вираз "з урахуванням ситуації на землі".

"Вони це мали на увазі, що ось скільки ми захопили, тепер це буде наше, а далі ми поторгуємося. Зараз ця формула передбачає, що частина Курської території відходить до України "з урахуванням ситуації на землі".

Ось утримати "ситуацію на землі" далекобійна зброя допоможе. Переломити перебіг бойових дій — навряд чи, оскільки тут не в якості цієї зброї справа, не в дозволах, а в кількості. Якби в нас були не десятки ракет, а сотні ракет, ось тоді так, це б вплинуло істотно", — сказав Кочетков.

Дозвіл на удари вглиб території РФ - що відомо

Видання Forbes проаналізувало удар Storm Shadow по Курщині. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

Згодом Главред опублікував перші кадри з місця удару Storm Shadow в Курській області. Як свідчать фото-матеріали, від будівлі нічого не залишилося.

Водночас, за даними видання Bloomberg, Байден, найімовірніше, дозволив використання ATACMS, щоб створити для Трампа умови для ультиматумів РФ, які можуть виявитися більш продуктивними. На думку аналітиків, таким чином Трамп проведе сильні переговори з Путіним.

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Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

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