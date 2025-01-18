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Ранній старт переговорів з РФ буде фатальним: Київ попередив Трампа - ЗМІ

Руслана Заклінська
18 січня 2025, 23:50
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Подоляк стверджує, що Трампу пояснили, що війна — це не лише захоплення територій, а й ослаблення Заходу.
Ранній старт переговорів з РФ буде фатальним: Київ попередив Трампа - ЗМІ
Київ переконав Трампа, що занадто ранні переговори з РФ будуть фатальними / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Україна переконала команду Трампа, що занадто ранні переговори з РФ будуть фатальними
  • Мирні переговори потрібно вести лише після послаблення Росії
  • Україна готується вести переговори з неідеальної позиції

Київ попередив команду обраного президента США Дональда Трампа, що будь-яка спроба розпочати мирні переговори з Росією надто рано стане фатальною для України. Агресора необхідно послабити, перш ніж розпочинати діалог. Про це пише британське видання The Telegraph.

Незважаючи на те, що Трамп більше не обіцяє "мир за 24 години', його команда продовжує стверджувати, що війна може завершитись за "100 днів" або "кілька місяців". У матеріалі зазначили, що такі терміни завершення війни викликають занепокоєння в Києві.

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"Суть у тому, що тут не можна приймати простих швидких рішень. Ініціативу треба контролювати. Її не можна віддавати Росії", - заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

Поки російська армія повільно просувається на Донбасі, Україна реалізує стратегію далекобійних ударів по російських об’єктах ВПК та нафтопереробки. За словами Подоляка, ці удари значно впливають на російську економіку, особливо на нафтопереробний сектор, що є одним з найбільш болючих місць для Кремля.

Подоляк наголосив, що на переговори Росія повинна прийти через тиск, а не за власним бажанням.

"46% російського нафтопереробного сектору перебуває під ударом або в зоні дії української зброї. Це означає, що Росія поступово втрачає значну частину цього ключового сектора своєї економіки. Крім того, ми також завдаємо ударів по ключовій військовій інфраструктурі у європейському регіоні Росії. Нам потрібно мати змогу підтримувати такий тиск, якщо ми хочемо вступити в переговори з позиції сили. Тільки якщо Росія зазнає втрат, вона буде готова вести змістовні переговори", - стверджує радник керівника ОП.

Однак, за словами джерела видання в українській розвідці, росіяни в більшості випадків відновлюють нафтові об’єкти протягом тижня. Тому Україні необхідно зміцнити тиск, зокрема через постачання західних ракет і жорсткі енергетичні санкції, щоб змусити Путіна серйозно задуматися про припинення агресії.

Подоляк вважає, що частково вдалося пояснити команді Трампа, що війна з Росією — це "не так про захоплення української території, як про перерозподіл впливу". Трампу донесли, що метою Путіна є не тільки захоплення території, а й ослаблення Заходу.

Попри певний оптимізм, українські посадовці готуються до можливості вести переговори навіть з неідеальної позиції, якщо Трамп спробує нав’язати швидкий мир. В такому випадку Україна намагатиметься залучити до процесу європейських партнерів, зокрема Велику Британію, та домогтися розміщення міжнародного військового контингенту на своїй території як гарантії безпеки.

Роль Трампа у завершенні війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, обраний президент США Дональд Трамп має намір швидко завершити війну в Україні після вступу на посаду, при цьому його не хвилюють умови, за яких це буде досягнуто, заявив колишній радник Трампа Джон Болтон. Він припустив, що тривале припинення вогню може перетворити лінії розмежування на новий кордон між Україною та Росією.

Натомість генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що Дональд Трамп буде демонструвати силу у відносинах з Володимиром Путіним. За його словами, Трамп не захоче бути тим, хто "втратив Україну".

Крім цього, Україна не проти дипломатії, але вимагає гарантій безпеки, щоб уникнути повторної агресії з боку Росії. Президент України Володимир Зеленський вірить, що війну можна завершити цього року, і вважає, що Трамп може допомогти тиснути на Путіна для початку переговорів.

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Що відомо про The Telegraph?

The Daily Telegraph, відома в Інтернеті та в інших місцях як The Telegraph, є британською щоденною консервативною широкоформатною газетою, що видається в Лондоні Telegraph Media Group і поширюється у Великобританії та за кордоном.

У листопаді 2004 року The Telegraph відсвяткувала десяту річницю свого веб-сайту Electronic Telegraph , який тепер перейменовано на www.telegraph.co.uk. Електронний телеграф був запущений у 1995 році. 8 травня 2006 року відбувся перший етап значного редизайну веб-сайту з розширенням макета сторінок і більшою популярністю аудіо-, відео- та журналістських блогів, пише Вікіпедія.

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