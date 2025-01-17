Переговори з Путіним: генерал США розповів, чого чекати від Трампа

Ви дізнаєтеся:
- Як поводитиметься Трамп із Путіним під час переговорів щодо України
- Чому не варто сприймати всі заяви Трампа про припинення вогню в Україні серйозно
Генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що обраний президент США Дональд Трамп демонструватиме силу у відносинах із російським диктатором Володимиром Путіним.
За його словами в інтерв'ю виданню Der Spiegel, Трамп не захоче бути тим, хто "втратив Україну", пише DW.
"У певному сенсі я налаштований оптимістично і сподіваюся, що президент Трамп не захоче виглядати переможеним. Він не захоче стати тим, хто втратив Україну", - заявив колишній командувач силами США в Європі.
Також він зазначив, що не став би сприймати всі заяви Трампа про припинення вогню в Україні під час передвиборчої кампанії буквально.
Його підхід, судячи з усього, полягав у тому, щоб чинити потужний тиск на Росію та Україну з метою примусити їх до переговорів і швидкого укладення миру.
План Трампа щодо Росії - що відомо
Нагадаємо, у ЗМІ писали, що радники обраного президента США Дональда Трампа розробляють широкомасштабну стратегію санкцій, щоб сприяти досягненню дипломатичної угоди між Росією та Україною в найближчі місяці.
Напередодні Главред писав, що нова наступальна операція Сил оборони України в Курській області виглядає як заздалегідь прорахований стратегічний крок напередодні інавгурації Дональда Трампа на пост президента США. Трамп може використати вразливість агресора Росії, щоб посадити її за стіл переговорів, а Курська область стане розмінною монетою.
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Хто такий Бен Годжес
Фредерік Бенджамін Ходжес - офіцер армії США у відставці, який обіймав посаду командувача армією США в Європі.
Нині він завідує кафедрою стратегічних досліджень Першинга в Центрі аналізу європейської політики.
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