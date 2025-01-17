У команді Байдена зробили прогноз про плани Трампа щодо України

Нова адміністрація Сполучених Штатів працюватиме над ефективною мирною угодою, вважає Ентоні Блінкен.

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Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти хорошу мирну угоду - Блінкен / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump

Що сказав Блінкен:

Команда Трампа працюватиме над хорошою і сильною угодою

Трамп здатен укласти хорошу угоду

Новообраний президент США Дональд Трамп буде здатний укласти "хорошу угоду" для України. Його команда попрацює над "сильною" мирною угодою. Про це заявив державний секретар Ентоні Блінкен.

Як повідомляє NTV, він розповів про те, що команда Трампа працюватиме над хорошою угодою для України.

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"Я впевнений, що нова адміністрація буде в змозі допомогти укласти вигідну угоду, якщо українці цього побажають", - наголосив Ентоні Блінкен. Коротко про Дональда Трампа / Інфографіка: Главред

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Як повідомляв Главред, представник України ООН Сергій Кислиця заявив, що Київ готовий до миру, але з позиції сили. У мирі за будь-яку ціну Україна не зацікавлена, адже такий крок лише заохотить агресора. Також українська держава готова буде розглянути мирні формули, які не суперечать інтересам Києва.

Позиція США щодо України навряд чи зміниться докорінно, вважає кремлівський рупор Дмитро Пєсков. За його словами, заяви про перемовини з боку Києва і Вашингтона не є сигналом до серйозних змін.

Курська область - козир Трампа в рамках діалогу з Путіним, написали в The Hill. Трамп може скористатися уразливістю Росії і посадити її за стіл перемовин.

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Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

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