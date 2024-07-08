Ракети йшли на надмалих висотах: Ігнат розкрив деталі масованого удару РФ

Ворог постійно вдосконалює засоби повітряного нападу, зазначив представник ЗСУ.

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Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар РФ / Колаж: Главред, Фото: armyinform.com.ua, mil.ru

Представник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат прокоментував ракетний удар країни-агресора РФ по Україні в понеділок, 8 липня.

Як написав він у Facebook, цього разу ворожі крилаті ракети летіли на надмалих висотах, що ускладнює їхнє знищення та підвищує загрозу наслідків від збиття.

Він зазначив, що, враховуючи нічну атаку, 8 липня російські терористи випустили по українських містах 44 ракети різних типів, 33 вдалося збити протиповітряній обороні.

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Український офіцер також каже, що ворог постійно вдосконалює не лише розвідувальні та ударні БпЛА, а й інші засоби повітряного нападу - крилаті та балістичні ракети.

Це призводить до того, що їх стає важче виявляти та знищувати. Ворожі ракети оснащуються додатковими засобами, зокрема радіолокаційними та тепловими пастками, уточнив він.

"Під час сьогоднішнього удару крилаті ракети летіли на надмалих висотах, бойова робота по них велася інколи на висоті до півсотні метрів, що, звісно, теж може призвести до жахливих наслідків на землі. Тому не ігноруйте тривогу, особливо, коли точно відомо про рух ракет або дронів у вашому напрямку", - додав Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Був начальником відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Займав посаду начальника служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Ракетний удар по Україні 8 липня - останні новини

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ 4 загиблих, ще 3 травмовано, сталося часткове руйнування будівлі.

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

/ Инфографика: Главред

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