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Окупанти вночі масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів: подробиці

Альона Вороніна
5 липня 2024, 08:06
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Силам ППО під час атаки довелося збивати дрони у семи областях нашої держави.
Окупанти вночі масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів: подробиці
Окупанти вночі масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів/ колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Країна-агресорка Росія у ніч на п’ятницю, 5 липня, атакувала Україну безпілотниками. Російські загарбники вночі випустили по нашій державі 32 дрони-камікадзе "Шахед".

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він зазначив, що росіяни запускали дрони із районів Курськ і Приморсько-Ахтарськ в к раїні-агресорку Росію.

"У ніч на 5 липня 2024 року російські окупанти атакували Україну 32-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф. Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби", – йдеться у повідомленні.

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Захисники України вночі збили усі 32 "Шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях.

Окупанти вночі масовано вдарили по Україні трьома десятками дронів: подробиці
Атака дронів 5 липня/ Telegram Олещук

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

На Київщині через атаку "Шахедів" пошкоджені будинки

Внаслідок нічної атаки російських окупантів дронами по Україні у Макарівській громаді Київської області були пошкоджені приватні будинки в одному з населених пунктів. Про це повідомив Макарівський міський голова Вадим Токар.

"Сьогодні вночі Макарівську громаду було атаковано ворожими БПЛА. За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль. В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає. Всі необхідні служби працюють на місці події для опису, фіксації та ліквідації наслідків", – зазначив Токар.

Атаки дронами і ракетами по Україні – останні новини

Нагадаємо, 3 липня під час атаки РФ були вибухи у Дніпрі. Внаслідок удару по Дніпру було троє загиблих і 18 поранених.

Також 3 липня РФ атакувала Кривий Ріг балістикою. Росіяни двічі атакували Кривий Ріг з застосуванням балістичного озброєння з території тимчасово окупованого Криму, в Раді оборони міста підтвердили вибухи.

Нагадаємо, у ніч на 4 липня Київ атакували дрони – усі "Шахеди" були збиті на підступах до столиці. До Києва безпілотники наближалися хвилями і з різних напрямків.

Також 4 липня на Чернігівщині було влучання "Шахеда". Через влучання дрона майже 6 тисяч споживачів залишилися без електроенергії.

Крім цього, ввечері 4 липня російська ракета вдарила по порту під Одесою. Внаслідок атаки загинула одна цивільна людина, ще 7 були поранені.

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війна в Україні дрони вторгнення Росії атака дронів Дрон Shahed-136
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