"Іскандери" були розвідкою боєм: РФ готує масований удар по Києву – прогноз

РФ виявляє місця розміщення засобів ППО і коригує траєкторію польоту, вважає Олександр Коваленко.

https://glavred.net/ukraine/iskandery-byli-razvedkoy-boem-rf-gotovit-massirovannyy-udar-po-kievu-prognoz-10577306.html Посилання скопійоване

РФ вдарила по Києву "Іскандером" / Колаж: Главред, Фото: t.me/kyiv_pro_office

Недільний удар РФ по Києву невеликою кількістю ракет був "розвідкою боєм", водночас ворог може готувати масований обстріл, заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Це була розвідка боєм. Вони її проводять, щоб виявити місця розміщення засобів ППО і скорегувати траєкторію польоту, маршрут для подальшого, потужнішого і масованішого удару. Скоригувати для того, щоб ракети не потрапили в зону ураження засобів ППО, для підготовки наступного ракетного удару", - наголосив він у коментарі для ТСН.ua.

Експерт пояснив, що ракета "Іскандер-К", якою била РФ по Києву, є адаптацією "Калібру" - її сухопутною версією.

відео дня

"Ракета "Іскандер-М" - це повноцінна балістична ракета, а 9М727 ("Іскандер-К" - Ред.) - це крилата ракета дозвукового типу, якій надали характеристики майже балістичної. Тому вона і називається аеробалістичною. Вона, на відміну від "Іскандера-М", може збиватися майже всіма засобами ППО малого, середнього і великого радіусу дії, які у нас є в розпорядженні. Зі свого боку, балістичні ракети можуть збиватися тільки за допомогою Patriot і SAMP/T", - уточнює Коваленко.

При цьому він також пояснив, що ці ракети використовуються ворогом за принципом "використали - виробили".

"Те, що вони виробляють, те й використовують. Тобто ця категорія ракет ("Іскандер-К" і "Іскандер-М" - ред.) у них перебуває в такій стадії. Станом на зараз у ворога найбільша компонента ракет "Калібр". Їх накопичено найбільше. Усі інші - у них накопичувальний ефект невеликий. Переважно, використовують те, що виробили", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Що кажуть у ЗСУ

Зі свого боку речник Командування Повітряних сил Ілля Євлаш сказав, що за попередніми даними, цього разу ворог використав у напрямку Києва ракету "Іскандер-К".

"Але остаточний висновок щодо цього нададуть експерти", - повідомив він.

На запитання про те, чи був цей удар розвідкою, Євлаш відповів, що путінська армія час від часу здійснює атаки невеликою кількістю ракет.

Вибухи в Києві та області 30 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, вибухи прогриміли в Києві та області в неділю ввечері, 30 червня, після оголошення повітряної тривоги, унаслідок чого є пошкодження багатоповерхового житлового будинку, сталося загоряння.

Постраждалим із будинку в Оболонському районі медики надають допомогу на місці. У них - гостра реакція на стрес. 10 осіб евакуювали з будинку.

Як повідомлялося, у Київській області є постраждалі, а також руйнування внаслідок російського ракетного удару в неділю ввечері, 30 червня. На території одного з районів Київської області зафіксовано падіння уламків ворожої ракети, є постраждалі та пошкодження.

Пізніше стало відомо про те, що серед постраждалих - дитина. Ракетний удар по Києву в неділю відрізняється від усіх попередніх, зокрема, тим, що ворог атакував стратегічною авіацією, випробовуючи нову тактику. Противник вдарив не в темну пору доби, не комбінованим чи масованим обстрілом, розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред