Десятки поранених, є жертви: РФ вдарила ракетами по Україні - ситуація в регіонах

Внаслідок російської ракетної атаки по Кривому Рогу відомо про кілька десятків поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

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РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу, Дніпрі та Покровську / Колаж Главред, фото: Донецька ОВА, скріншот із відео

Країна-агресор Росія вдень, 8 липня, завдала масованого комбінованого ракетного удару по території України. Внаслідок ракетної атаки відомо про загиблих та поранених. Про наслідки удару по Кривому Рогу повідомив у своєму Телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

За його словами, в місті зафіксовано відразу декілька влучань, зокрема, по адмінбудівлі одного із промислових підприємств міста.

"Триває ліквідація наслідків. Попередньо 10 загиблих, 31 поранений вже перебуває в лікарні, з них 10 тяжких. Працюють усі аварійні, комунальні та медичні підрозділи. відео дня

За даними моніторингового каналу " Миколаївський Ваньок ", внаслідок російського обстрілу зафіксовано пошкодження житлових будинків у Кривому Розі.

"У Кривому Розі та в Криворізькому районі також є руйнування різних об'єктів, зокрема житлових будинків. Є інформація про постраждалих і загиблих", - йдеться у повідомленні.

Крім того, мер Дніпра Борис Філатов у своєму Facebook зазначив, що російські окупанти завдали удару по житловому будинку та СТО в Дніпрі.

"Житловий будинок та СТО, це як? Подробиці чекаємо від ОВА", - написав він.

Також, країна-агресор Росія вдарила ракетами по Покровську на Донеччині. Начальник обласної військової адміністрації Донеччини Вадим Філашкін зазначив, що внаслідок атаки відомо про 3-х загиблих.

"Покровська громада стала однією з жертв масованої ракетної атаки, яку росіяни здійснили сьогодні зранку по всій країні. Наразі є інформація про влучання у підприємство — саме на його території загинули троє чоловіків. Під вогнем опинилися і інші громади Донеччини — інформація про постраждалих та пошкодження звідти не надходила", - написав він.

Літаки Ту, які завдають ракетні удари по території України / Інфографіка Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Ракетний удар по Україні 8 липня - що відомо про удар по "Охматдиту"

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 8 липня російські окупанти завдали ракетного удару по дитячій лікарні в Києві, про що повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Через масовану ракетну атаку по території України у всіх регіонах була оголошена повітряна тривога. За даними КМВА, в Київській області пролунали вибухи, і працювали сили ППО.

Крім того, повітряні сили ЗСУ повідомляли про запуск балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму, а також було зафіксовано зліт російського МіГ 31-К з території РФ.

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