З'явилося цинічне виправдання Росії ударів по Охматдиту та інших об'єктах Києва

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня.
У Кремлі заявили, що завдали масованої атаки у кілька хвиль і різними засобами ураження нібито "у відповідь на спробу ЗСУ завдати шкоди російській енергетиці". Водночас варто зазначити, що удари такого рівня складності плануються заздалегідь і не є наслідком "реакції".
Москва називає цивільні об'єкти в українських містах, зокрема Охматдит, "об'єктами військової промисловості та авіаційними базами".
"Цілей удару досягнуто. Зазначені об'єкти уражено", - йдеться в повній заяві МО Росії.
Разом з тим, країна-терористка називає кадри руйнувань і загиблих на місцях прильотів її ракет такими, що "не відповідають дійсності".
Усю провину в убивстві цивільного населення Росія, ясна річ, переклала на українську ППО. Хоча в Мережі вже з'явилися кадри, що підтверджують протилежне - щонайменше удар по Охматдиту було завдано ракетою цілеспрямовано.
"Мета таких провокацій - забезпечити подальше фінансування київського режиму (так окупанти зневажливо називають Україну, - Главред) і продовження війни до останнього українця", - продовжують брехати кремлівські чиновники.
Удар по Україні 8 липня - головне
Сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами.
Внаслідок уже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.
Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.
Загалом, за підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.
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