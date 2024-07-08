З'явилося цинічне виправдання Росії ударів по Охматдиту та інших об'єктах Києва

Унаслідок російської атаки в Україні загинули десятки людей, ще більше - постраждали.

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Удар по Україні 8 липня - всі подробиці / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, Костянтин і Влада Ліберови

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня.

У Кремлі заявили, що завдали масованої атаки у кілька хвиль і різними засобами ураження нібито "у відповідь на спробу ЗСУ завдати шкоди російській енергетиці". Водночас варто зазначити, що удари такого рівня складності плануються заздалегідь і не є наслідком "реакції".

Москва називає цивільні об'єкти в українських містах, зокрема Охматдит, "об'єктами військової промисловості та авіаційними базами".

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"Цілей удару досягнуто. Зазначені об'єкти уражено", - йдеться в повній заяві МО Росії.

Разом з тим, країна-терористка називає кадри руйнувань і загиблих на місцях прильотів її ракет такими, що "не відповідають дійсності".

Усю провину в убивстві цивільного населення Росія, ясна річ, переклала на українську ППО. Хоча в Мережі вже з'явилися кадри, що підтверджують протилежне - щонайменше удар по Охматдиту було завдано ракетою цілеспрямовано.

"Мета таких провокацій - забезпечити подальше фінансування київського режиму (так окупанти зневажливо називають Україну, - Главред) і продовження війни до останнього українця", - продовжують брехати кремлівські чиновники.

Удар по Україні 8 липня - головне

Сьогодні вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами.

Внаслідок уже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Загалом, за підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшується.

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергооб'єктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росії вдалося знеструмити ще низку об'єктів, через що в "Укренерго" були змушені запровадити аварійні відключення.

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