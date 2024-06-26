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Над містом стовп диму: Харків під масованим ударом

Ангеліна Підвисоцька
26 червня 2024, 16:50оновлено 26 червня, 17:25
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Російські окупанти вдарили по Харкову КАБами. У місті прогриміла серія вибухів.
вибух, Харків
Російські окупанти вдарили по Харкову КАБами / Колаж: Главред, фото: pixabay, скріншот

Російські окупанти підняли в повітря авіацію. Ворог здійснив запуск КАБів для ударів по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"Активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження ... КАБ у напрямку Харкова", - йдеться в повідомленні.

Після цього стало відомо, що в Харкові пролунала серія потужних вибухів. Це підтвердив мер міста Ігор Терехов.

відео дня

"Будьте обережні - у Харкові чути звуки вибухів ... У місті серія вибухів", - написав Терехов.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що в Харкові пролунали повторні вибухи.

У Мережі з'явилося фото на яких видно, що над містом у повітря піднялися стовпи диму.

удар по Харькову
Російські окупанти вдарили по Харкову КАБами / фото: Telegram

Удар по Харківській області

Російські окупанти 26 червня вдарили КАБами по приватному сектору в місті Дергачі Харківської області. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ДСНС повідомляють, що внаслідок "прильотів" було пошкоджено житлові будинки, почалася серйозна пожежа.

  • Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня
    Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня фото: ДСНС
  • Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня
    Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня фото: ДСНС
  • Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня
    Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня фото: ДСНС
  • Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня
    Удар по місту Дергачі в Харківській області 26 червня фото: ДСНС

Відомо, що постраждали щонайменше 9 осіб. Серед них є щонайменше дві дитини. У всіх постраждалих гостра реакція на стрес.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Нагадаємо, вдень 22 червня російські окупанти підняли в повітря свою авіацію та здійснили пуски керованих авіабомб у бік Харкова. У місті прогриміли потужні вибухи, над ним здійнялися стовпи диму. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив, що росіяни чотири рази вдарили по місту, зокрема по житлових будинках.

Як стало відомо пізніше, РФ влучила в житловий будинок у центрі міста, там триває розбір завалів. Президент України Володимир Зеленський назвав це російським терором, який потрібно негайно зупинити.

Як повідомляв Главред, кількість поранених унаслідок ворожого удару по Харкову зросла до 41 людини. 6 постраждалих перебувають у важкому стані.

Інфографіка КАБ, інфографіка
Що таке КАБ? / Інфографіка: Главред

Що таке КАБ?

КАБ-500 - сімейство радянських і російських коригованих авіаційних бомб калібром 500 кілограмів, пише Вікіпедія.

Першу з сімейства - КАБ-500Л, керовану за лазерним променем, було прийнято на озброєння 1975 року. У 1984 році була прийнята на озброєння наступна бомба цього сімейства - КАБ-500Кр, що наводиться на ціль за допомогою телевізійної ГСН. Надалі було розроблено КАБ-500С із наведенням за ГЛОНАСС.

Бойова частина бомби може бути бетонобійною для руйнування бетонних перекриттів, фугасною і об'ємнодетонуючою для ураження піхоти і техніки, зокрема в укриттях, ударною хвилею.

Керована (коригована) авіаційна бомба (КАБ) належить до високоточної зброї. Властивість планування, якою володіють КАБ, дає змогу літакам-носіям застосовувати їх без входу в зону об'єктової ППО противника.

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