Ракети влучили по укриттю, є жертви: у ЗСУ розкрили деталі удару РФ по полігону

Російські окупанти атакували укриття одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ двома балістичними ракетами "Іскандер".

Удар по полігону в Чернігівській області / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Повітряне командування "Схід" (ілюстративне фото)

Що відомо:

Росіяни вдарили по полігону

Ракети влучили просто в укриття, є загиблі

Удар було завдано по полігону в Чернігівській області

Російські окупанти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під ударом було укриття, в якому були люди. Уникнути жертв не вдалося. Про це повідомляють Сухопутні війська.

Ворог застосував дві ракети "Іскандер". Зазначається, що було вжито необхідних заходів безпеки, але через прицільний удар є загиблі та постраждалі серед особового складу.

"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. З метою збереження життя і здоров'я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак ворога", - йдеться в повідомленні.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" стверджує, що ударів було завдано по полігону в Гончарівську в Чернігівській області.

Що відомо про Іскандер / Інфографіка: Главред

У Повітряних силах ЗСУ підтверджували, що росіяни атакували Чернігівщину ударними безпілотниками типу "Шахед" і балістичними ракетами.

Росіяни вдарили по полігону в Чернігівській області / фото: скріншот

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Також 1 червня російські окупаційні сили завдали удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, унаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

