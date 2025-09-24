Ракети влучили по укриттю, є жертви: у ЗСУ розкрили деталі удару РФ по полігону

Що відомо:
- Росіяни вдарили по полігону
- Ракети влучили просто в укриття, є загиблі
- Удар було завдано по полігону в Чернігівській області
Російські окупанти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ. Під ударом було укриття, в якому були люди. Уникнути жертв не вдалося. Про це повідомляють Сухопутні війська.
Ворог застосував дві ракети "Іскандер". Зазначається, що було вжито необхідних заходів безпеки, але через прицільний удар є загиблі та постраждалі серед особового складу.
"На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога. З метою збереження життя і здоров'я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об'єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних і повітряних атак ворога", - йдеться в повідомленні.
У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" стверджує, що ударів було завдано по полігону в Гончарівську в Чернігівській області.
У Повітряних силах ЗСУ підтверджували, що росіяни атакували Чернігівщину ударними безпілотниками типу "Шахед" і балістичними ракетами.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.
Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.
Також 1 червня російські окупаційні сили завдали удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, унаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.
ОТРК Іскандер
Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія.
Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км.
На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.
