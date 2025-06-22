Є загиблі та поранені: Росія вдарила ракетами по полігону ЗСУ, перші деталі

За останніми даними, внаслідок ракетного удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ загинули троє військовослужбовців, ще одинадцять - поранено.

https://glavred.net/war/est-pogibshie-i-ranenye-rossiya-udarila-raketami-po-poligonu-vsu-pervye-detali-10675400.html Посилання скопійоване

Росія вдарила ракетами по полігону ЗСУ, перші деталі / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

РФ вдарила по тренувальному полігону ЗСУ

За останніми даними відомо про 3 загиблих та 11 поранених

22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

"Завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути численних втрат особового складу. Однак, на жаль, є загиблі та поранені. Усім постраждалим оперативно надається вся необхідна кваліфікована допомога у медичних закладах. Висловлюємо щирі співчуття родинам і близьким загиблих військовослужбовців", - зазначають у командуванні. відео дня

Для з’ясування всіх деталей інциденту в Командуванні Сухопутних військ створено спеціальну комісію. На місці працюють також представники правоохоронних органів.

Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки з метою захисту особового складу у разі повторних ракетних або авіаційних атак з боку Росії.

Згодом в Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що станом на 17:27 відомо про 3 загиблих та 11 поранених.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари по полігонах ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ.

Крім того, 1 червня російські окупаційні сили здійснили удар по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, унаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.

Речник Віталій Саранцев уточнив, що окупанти застосували ракету оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". На момент оголошення повітряної тривоги особовий склад перебував у захисних укриттях.

Інші новини:

Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред