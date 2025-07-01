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Сирський заборонив скупчення військових на полігонах: із чим це пов'язано

Віталій Кірсанов
1 липня 2025, 13:07
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На локаціях підготовки військових споруджують нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди.
Сирський заборонив скупчення військових на полігонах
Сирський заборонив скупчення військових на полігонах / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, t.me/osirskiy

Коротко:

  • Сирський заслухав звіти про захист навчальних центрів від ракетних ударів
  • Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено

В українській армії заборонили скупчення особового складу та військової техніки, розміщення бійців у наметових містечках на полігонах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Телеграм-каналі.

Він розповів, що провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки в армії, посилення безпеки в навчальних центрах та інших питань.

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Сирський заслухав звіти про захист навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів росіян.

"Моя безумовна вимога - забезпечення і підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонене", - наголосив головком.

За його словами, на локаціях підготовки споруджують нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди, а також реалізують додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.

Головнокомандувач наголосив на обов'язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.

Також він визначив завдання для поліпшення підготовки, серед них, зокрема, організація закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.

За словами головнокомандувача, за напрям підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скібюк.

Також Сирський розповів, що термін базової загальної військової підготовки буде збільшено - до 51 дня (порівняно з 49 днями зараз).

"Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це - одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід'ємною складовою їхньої бойової готовності", - написав Сирський.

Удари по полігонах ЗСУ - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.

Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

Також 1 червня російські окупаційні сили завдали удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, внаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.

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Хто такий Олександр Сирський

Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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