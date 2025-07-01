Сирський заборонив скупчення військових на полігонах: із чим це пов'язано

Коротко:
- Сирський заслухав звіти про захист навчальних центрів від ракетних ударів
- Термін базової загальної військової підготовки буде збільшено
В українській армії заборонили скупчення особового складу та військової техніки, розміщення бійців у наметових містечках на полігонах. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у Телеграм-каналі.
Він розповів, що провів щомісячну службову нараду щодо підвищення якості підготовки в армії, посилення безпеки в навчальних центрах та інших питань.
Сирський заслухав звіти про захист навчальних центрів від повітряних (ракетних) ударів росіян.
"Моя безумовна вимога - забезпечення і підвищення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах і на тилових полігонах. Скупчення особового складу та військової техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках - заборонене", - наголосив головком.
За його словами, на локаціях підготовки споруджують нові укриття, бліндажі та інші захисні споруди, а також реалізують додаткові інженерні рішення, спрямовані на захист воїнів, які готуються, тренуються та відновлюються.
Головнокомандувач наголосив на обов'язковому дотриманні вимог щодо обладнання укриттів у навчальних центрах і на полігонах, а також на коректному й оперативному оповіщенні про повітряні тривоги.
Також він визначив завдання для поліпшення підготовки, серед них, зокрема, організація закріплення новостворених армійських корпусів за навчальними батальйонами, які функціонують у складі центрів підготовки підрозділів.
За словами головнокомандувача, за напрям підготовки відповідатиме новопризначений заступник начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Ігор Скібюк.
Також Сирський розповів, що термін базової загальної військової підготовки буде збільшено - до 51 дня (порівняно з 49 днями зараз).
"Дві доби буде додано для навчання військовослужбовців протидії ударним БпЛА противника. Це - одна з новацій шостого видання програми БЗВП, робота над яким завершується. Розвиваємо базову підготовку в тилових смугах бригад. Усвідомлюємо всю складність ситуації та посилюємо психологічну підготовку військовослужбовців, що є невід'ємною складовою їхньої бойової готовності", - написав Сирський.
Удари по полігонах ЗСУ - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Збройних сил України на території Полтавської області. Про це повідомили в Сухопутних військах ЗСУ.
Крім того, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Унаслідок атаки є загиблі та поранені. Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗС України.
Також 1 червня російські окупаційні сили завдали удару по одному з навчальних центрів Сухопутних військ, внаслідок чого є загиблі та поранені серед українських військовослужбовців.
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Хто такий Олександр Сирський
Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.
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