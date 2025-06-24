Росія вдарила по полігону з бійцями ЗСУ - перші деталі

За останніми даними, внаслідок удару Росії по тренувальному полігону ЗСУ поранення дістав один військовослужбовець.

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Росіяни завдали удару по полігону Сухопутних військ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Росіяни атакували дронами територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ

Внаслідок удару один військовий зазнав поранень

У вівторок 24 червня, російські окупанти атакували ударними БпЛА типу Shahed територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ Збройних Сил України. Поранення дістав один військовослужбовець. Про це йдеться у повідомленні Сухопутних військ ЗС України.

"Завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат. Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу", - написали у командуванні. відео дня

Також одночасно вживаються додаткові заходи, щоб захистити військових у разі можливих ракетних або авіаударів з боку противника.

Командування закликало військових дотримуватися заходів безпеки та чітко виконувати алгоритми дій під час повітряних тривог.

"Життя та здоров'я українських воїнів — наш найвищий пріоритет", - підкреслили у командуванні.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари Росії по українських полігонах - останні новини

Як писав Главред, 22 червня Росія завдала ракетного удару по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ, де проходили заняття з військовослужбовцями. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Пізніше речник Сухопутних військ Віталій Саранцев поінформував, що для удару по полігону, росіяни застосували ракету Іскандер-М.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує на повний звіт щодо наслідків та всіх обставин російського ракетного удару по полігону ЗСУ у Херсонській області. За його словами, винні мають понести повну відповідальність.

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Що відомо про Сухопутні війська України? Сухопутні війська є головним носієм бойової могутності Збройних Сил незалежної Української держави. Це найчисленніший самостійний вид Збройних сил України, головний носій їх бойової могутності, призначений для ведення бойових дій переважно на суходолі. Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у складі Збройних Сил України на підставі Указу Президента України відповідно до статті 4 Закону України "Про Збройні Сили України" у 1996 році, передає Міноборони України.

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