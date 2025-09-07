Що показав російський удар по Кабміну - українців попередили про нову небезпеку

Авіаційний експерт заявив, що удар Росії по Кабміну продемонстрував проблеми в ППО, тоді як Кремль планує масово нарощувати виробництво БпЛА.

Що показав російський удар по Кабміну / Колаж Главред, фото: alerts in ua, ДСНС Києва

Про що сказав Криволап:

Удар РФ по урядовому кварталу став показовим

Росіяни хочуть наростити виробництво Шахедів до 6 тисяч на місяць до кінця року

Російський удар по урядовому кварталу та ураження будівлі Кабміну є досить показовим. Росія планує й надалі нарощувати виробництво ударних БпЛА для атак по Україні. Про це в ефірі телеканалу Київ24 розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Чим показовий удар РФ по Кабміну

Криволап наголосив, що удар по даху Кабміну був показовим і продемонстрував проблеми у функціонуванні системи протиповітряної оборони.

"Тому що дійсно, цей квартал найбільш захищений з усіх кварталів, які є в Києві, і взагалі - на території України", - зауважив він.

Криволап наголосив, що подія свідчить про наявність серйозних проблем.

Загроза для українців зростає

Він також зазначив, що Росія має намір до кінця жовтня налагодити виробництво до 4 тисяч дронів Шахед щомісяця, а до кінця року — збільшити обсяги до 6 тисяч.

Яка особливість російської атаки по Україні 7 вересня

Як писав Главред, у ніч на 7 вересня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. По території України РФ запустила одночасно ракети та ударні безпілотники. Дрони заходили з кількох напрямків, у тому числі з території Білорусі. Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Так, і цього разу було зафіксовано на Білоруському напрямку кілька Шахедів, зрізали шлях собі, так би мовити, через білоруську територію", - зазначив він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон готовий координувати дії з європейськими партнерами для запровадження нових санкцій проти країн, які закуповують російську нафту. Відповідаючи на запитання після масованої атаки РФ, він підкреслив, що Захід може спільно працювати над тим, щоб "обвалити" економіку Росії.

Водночас російські війська вперше від початку повномасштабного вторгнення завдали прицільного удару по будівлі Кабінету Міністрів України. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко оприлюднила відео з наслідками атаки.

У ніч на 7 вересня 2025 року Росія здійснила наймасштабніший за весь час війни комбінований удар, випустивши понад 800 дронів і ракет. Крім того, зафіксовано удари по житлових районах. Главред зібрав реакцію світових лідерів на цю атаку.

Про персону: Костянтин Криволап Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

