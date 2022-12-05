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Ракетний удар по енергооб'єктах: ситуація стабілізується через 1-2 дні - Укренерго

5 грудня 2022, 23:26
В Україні будуть задіяні аварійні відключення, поки ситуацію в енергосистемі не вдасться стабілізувати.
Світло, відключення світла, електроенергія, Свічка, лампочка
Ситуація зі світлом стабілізується через 1-2 дні / колаж фото ДТЕК Київські електромережі, УНІАН

Росія намагалася атакувати ракетами українські об'єкти енергосистеми. В результаті цього "прильоти" були зафіксовані в 3 регіонах. В Укренерго вважають, що стабілізувати ситуацію вийде протягом одного-двох днів. Про це в ефірі телемарафону заявив глава Укренерго Володимир Кудрицький.

Окупанти 5 грудня значно пошкодили електростанції та підстанції, які є частиною магістральної мережі.

"Це стандартний технологічний процес, який ми спостерігали не раз після масованих атак, коли день-два потрібні для того, щоб відновити рівень виробництва в системі. Після цього очікуємо, що ситуація стабілізується, і будемо повертатися поступово до нормального функціонування, як це зараз можливо в цих умовах", - сказав Кудрицький.

У країні будуть також застосовуватися аварійні відключення, поки ситуацію не вдасться стабілізувати.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури, через це в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

Сили протиповітряної оборони України збили понад 60 з понад 70 випущених ракет, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Тим часом в Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що у Росії запаси високоточних ракет уже на критичному рівні. Тому російські окупанти не зможуть часто і масово бити ракетами по всій Україні. Проте у них багато ракет меншого радіусу дії, тому страждатимуть прифронтові регіони.

Також повідомлялося, що на території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію, у фруктовому саду поблизу міста Бричень, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

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