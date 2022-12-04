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"Падіння Донецька - очевидна реальність": у Зеленського розповіли про контрнаступ ЗСУ

4 грудня 2022, 04:30

Михайло Подоляк заявив, що українських військових нічого не зупинить на шляху до звільнення Донецька.

Подоляк, ВСУ
ЗСУ звільнять Донецьк / Колаж фото УНІАН, Reuters

Українські військові увійдуть до Донецька і звільнять місто. Успішний контрнаступ на цьому напрямку є "очевидною реальністю". Про це заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Він переконаний, що українським захисникам ніщо не зможе завадити.

"Падіння Донецька - це не така вже й мрія. Це очевидна реальність. Ще два-три роки тому, ми з вами не могли говорити так в ефірі, відверто, що буде швидше звільнений військовим шляхом – Донецьк або Севастополь. Ви сумніваєтеся, що наші хлопці зайдуть в Донецьк? Точно ні. Вони щиро прагнуть до цього і вони розірвуть все, що буде стояти на шляху українців для того, щоб зайти в Донецьк", - сказав Подоляк.

'Падіння Донецька - очевидна реальність': у Зеленського розповіли про контрнаступ ЗСУ
ЗСУ звільнять Донецьк / скриншот

Війна Росії проти України

Нещодавно заступник Міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні Сили України можуть зайти до Криму до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. Як зазначив Гаврилов, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Пізніше глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував слова заступника Міністра оборони України Володимира Гаврилова. Він зазначив, що війна Росії проти України навряд чи закінчиться весною наступного року. За словами глави ОП, він не готовий назвати точний день і час, коли Україна здобуде перемогу над країною-агресором Росією.

Водночас директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак вважає, що після завершення гарячої фази війни протистояння російської армії триватиме ще 10-15 років. Він підкреслив, що Україні потрібно забезпечити належний оборонний потенціал, щоб не відбулося другої спроби повномасштабного вторгнення в Україну.

Інші новини:

війна в Україні новини Донецька вторгнення Росії Михайло Подоляк
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