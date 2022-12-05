Знищені будинки та жертви: на Запоріжжі ракета поранила маленьку дитину - Тимошенко

Внаслідок ракетного обстрілу постраждала дитина, якій був 1 рік та 10 місяців.

У Запорізькій області ракета вбила двох людей та травмувала дитину / Кирило Тимошенко

Російські окупанти 5 грудня атакували Україну ракетами. "Прильот" зафіксували у Запорізькій області. Внаслідок цього загинули люди, поранено дитину. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Російська ракета впала у селі Новософіївка.

"Росіяни – це терористи, які не мають нічого спільного з цивілізацією та людськими цінностями!" - написав Тимошенко.

Окупанти знищили декілька приватних будинків. За даними Офісу президента, внаслідок ракетного удару загинуло дві людини, ще троє були поранені. Серед поранених є маленька дитина - 1 рік та 10 місяців.

У Запорізькій області ракета вбила двох людей та травмувала дитину / Кирило Тимошенко

У Запорізькій області ракета вбила двох людей та травмувала дитину / Кирило Тимошенко

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни уже випустили по території України уже близько 100 ракет від початку цього ракетного обстрілу.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблем з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

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