glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – Шмигаль

5 грудня 2022, 20:16
Енергетики застосували екстрені відключення, щоб збалансувати системи та уникнути аварій.
Свет, электроэнергия, Денис Шмыгаль
Українська енергосистема витримала ракетний удар / Колаж УНІАН, скрін

Росія намагається знищити українську енергосистему своїми ракетними ударами. 5 грудня окупанти атакували українські об'єкти критичної інфраструктури. Однак енергосистема вистояла та продовжує функціонувати. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Кремлю не вдалося здійснити задумане - залишити українців без світла, води, тепла та зв'язку - бо українські сили ППО майстерно збили більшість ракет.

"Черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - написав Шмигаль.

Він додав, що найскладніше ситуація нині у Київській, Вінницькій та Одеській областях, де і були зафіксовані "прильоти". У зв'язку з цим в деяких регіонах енергетикам довелося застосувати екстрені відключення. Вони були необхідні для збалансування системи й уникнення аварій.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни уже випустили по території України уже близько 100 ракет від початку цього ракетного обстрілу.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблем з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

Інші новини:

війна в Україні вторгнення Росії Денис Шмигаль ракетний удар
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:27

Бояться "великої війни": США зменшили дальність HIMARS, щоб Україна не била по РФ - WSJ

20:16

"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – ШмигальВідео

20:06

Аварійні відключення: по всій Україні екстрене знеструмлення після ракетних ударів РФВідео

19:41

Різко постарілий Максим Галкін розповів про прохання перерахувати грошіВідео

19:28

Терміново запасаємось: перед Новим роком ціни на сир можуть стати захмарнимиВідео

Реклама
19:19

Військові вбиті, літаки пошкоджені: у Москві підтвердили атаки на авіабази ВПС РФВідео

19:00

В Україні різко потепліє: насувається циклон зі снігопадами і дощамиВідео

18:56

"Ні, Архип, нікуди ти не поїдеш": сина зрадниці Корольової взяли в РФ за м'яке місце

18:55

Хвиля хейту на адресу Пташки: що робити з цим?Погляд

18:50

Збито понад 60 випущених окупантами ракет: у ЗСУ розкрили деталі роботи ППОВідео

18:09

"Ко-ко-ко. От гнида": Софія Стужук збрехала про напад - хто насправді "робив замах" на блогерку

18:08

Прикмети на 6 грудня: які 5 заборон ніколи не можна порушувати в найважливіший день грудняВідео

18:06

Путін зганьбився на Кримському мосту: Пєскову довелося виправдовуватисяВідео

17:59

Загрожує в'язниця: стало відомо, чому побився психований Лепс

17:58

Мало ракет, щоб бити по всій Україні: в ГУР попередили, що РФ буде "кошмарити" прифронтові території

17:57

"Ракети добра": в РФ виступили із цинічною заявою щодо масованої атаки на УкраїнуВідео

17:37

Чотири знаки зодіаку приречені на багатство, але на "халяву" розраховувати не вартоВідео

17:36

Більшість ракет збили: ППО України потужно відповіли на новий удар РФВідео

17:26

Знищені будинки та жертви: на Запоріжжі ракета поранила маленьку дитину - ТимошенкоВідео

17:17

Ображений Пригожин закотив істерику через слова Вайкуле про РосіюВідео

Реклама
17:07

Батька і 2-х дітей розстріляли, матір перед смертю зґвалтували: окупанти вбили сім’ю на ЗапоріжжіВідео

16:53

"Мінімальна кількість для прориву ППО": Коваленко розповів, скільки ракет могли випустити росіяни

16:49

Коли викинути шкода: як зі старого столу-книжки зробити цукерочку

16:42

У Зеленського розповіли про "прильоти" в результаті удару РФ: є постраждаліВідео

16:28

Яйця перед вживанням потрібно дезінфікувати: як це робити правильно

16:23

Росія вдарила ракетами по об'єктах енергосистеми - УкренергоВідео

16:19

Зворушлива схожість: Тіна Кароль порівняла ностальгічний кадр з покійним чоловіком та фото сина

16:14

У Молдові впала ракета під час ракетного удару РФ по Україні: що відомоВідео

16:08

Путін хоче воювати і на січень-лютий 2023-го готує нову хвилю мобілізації - ЦНСВідео

15:54

"Варварські атаки РФ": у США пообіцяли надати Україні більше систем ППО

15:47

Дивився на російських зірок з огидою: Олександр Рева з'явився на зйомках в РФ

15:46

Окупанти запустили по Україні уже другу хвилю ракет – КімВідео

15:30

Що потрібно встигнути зробити кожному знаку до Нового року – поради астрологаВідео

15:25

Доведеться купляти нові: 3 речі вдома, які не можна обробляти оцтом в жодному разі

15:07

В Україні екстрені відключення після ракетного удару РФ: які області знеструмленіВідео

15:06

На територію України летить близько 100 ракет – військовослужбовець КарасьВідео

14:56

Вибухи на військовому аеродромі Енгельс в Росії: у Путіна зробили заяву щодо ситуаціїВідео

14:46

ЗСУ зірвали уже 7 "дедлайнів" ворога: Сирський пояснив, навіщо окупанти так рвуться у БахмутВідео

14:41

Королівський біограф розкрив образливе прізвисько принца Гаррі та Меган Маркл при британському дворі

14:36

Повня 8 грудня 2022: Близнюкам - популярність, Скорпіонам - сварки, Тельцям - допомогаВідео

Реклама
14:17

Коли і чим закінчиться війна в Україні: чат із полковником запасу Романом Світаном

14:14

"У небі багато ракет": РФ завдає масованого удару по Україні – перші подробиціВідео

14:12

Телебачення Торонто. Чому в мене вимкнули світло, а в сусіда ні?Відеоблоги

14:12

Армія України знищила "найрезультативніший" екіпаж Ка-52 окупантів РФВідео

13:57

Перед вторгненням жодна країна не надала Україні розвідданих про наступ РФ - Зеленський

13:54

Партизани розповіли про ліквідацію двох систем С-300 РФ у Маріуполі: окупанти рахують втратиВідео

13:52

Гороскоп на завтра 6 грудня 2022: Тельцям - вихід із зони комфорту, Дівам - зміни

13:51

Герої нового часу, музичні колаборації та теплі бесіди: 1+1 готує різдвяний проєкт "Ти не один"

13:32

"Земля кругла": у Зеленського прокоментували "бавовну" на військових аеродромах РФВідео

13:18

Макрон побачив образу в очах Путіна і заговорив про "великий російський народ"

Новини України
Новини КиєваНовини телеграмНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у листопаді
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зима
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиМодний манікюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти