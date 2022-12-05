"Прильоти" були в 3 областях: українська енергосистема вистояла під час атаки РФ – Шмигаль

Енергетики застосували екстрені відключення, щоб збалансувати системи та уникнути аварій.

Українська енергосистема витримала ракетний удар / Колаж УНІАН, скрін

Росія намагається знищити українську енергосистему своїми ракетними ударами. 5 грудня окупанти атакували українські об'єкти критичної інфраструктури. Однак енергосистема вистояла та продовжує функціонувати. Про це заявив прем'єрміністр України Денис Шмигаль.

Кремлю не вдалося здійснити задумане - залишити українців без світла, води, тепла та зв'язку - бо українські сили ППО майстерно збили більшість ракет.

"Черговий масований ракетний удар Росія завдала в річницю підписання Будапештського меморандуму. Демонструють світові, який із них "надійний" гарант безпеки. Тож покладаємося на Збройні Сили України та наших рятувальників. Віримо в перемогу та у справедливу відплату для російських терористів", - написав Шмигаль.

Він додав, що найскладніше ситуація нині у Київській, Вінницькій та Одеській областях, де і були зафіксовані "прильоти". У зв'язку з цим в деяких регіонах енергетикам довелося застосувати екстрені відключення. Вони були необхідні для збалансування системи й уникнення аварій.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни уже випустили по території України уже близько 100 ракет від початку цього ракетного обстрілу.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблем з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

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