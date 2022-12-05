В Україні екстрені відключення після ракетного удару РФ: які області знеструмлені

В Одесі екстрені відключення - знеструмлені всі насосні станції і резервні лінії.

В Україні масові відключення електропостачання через ракетний удар РФ / УНІАН, Вікіпедія

Екстрені відключення електроенергії застосовуються в декількох областях України після ракетного удару, нанесеного російськими окупантами у понеділок, 5 грудня.

Про повне відключення споживачів повідомляє АТ Сумиобленерго в Facebook.

"Для запобігання порушень в роботі об'єднаної енергетичної системи України через масовані ракетні обстріли, за розпорядженням НЕК Укренерго застосовано екстрене аварійне відключення по всій Сумській області", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, в місті прогримів вибух в результаті ракетного удару РФ.

За даними місцевого Інфоксводоканалу, в Одесі знеструмлені всі насосні станції та резервні лінії. Водопостачання відсутнє скрізь по місту.

Про проблеми з електропостачанням у Кривому Розі повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

"Частина міста без світла, відключені котельні та насосні", - повідомив він у Telegram.

У той же час в Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень, повідомили в Миколаївобленерго.

Атака ракет РФ на Україну

Нагадавши, Росія завдала нового ракетного удару по Україні у понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація-це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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