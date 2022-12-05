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У Молдові впала ракета під час ракетного удару РФ по Україні: що відомо

5 грудня 2022, 16:14
Ракету виявили прикордонники у фруктовому саду. Місце падіння оточили поліцейські і прикордонні патрулі, туди вже виїхали спеціалізовані служби.
В Молдове упала ракета во время ракетного удара РФ по Украине
У Молдові під час ракетного удару російських окупантів по Україні впала ракета/ МВС Молдови, Telegram

На території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні у понеділок, 5 грудня.

Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію. Про падіння ракети повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

Зазначається, що на знахідку виявили у фруктовому саду поблизу міста Бричень.

"Вибухонебезпечний предмет виявив патруль прикордонної поліції, яка через сьогоднішні російські бомбардування посилила увагу. Відповідно до планів дій МАІ, прикордонна поліція посилила патрулювання та підвищила рівень уваги в районі інспекторатів Бричень та Окніца", – йдеться у повідомленні.

Місце, де виявили ракету, оточили поліція та прикордонні патрулі. На місце події уже вирушили спеціалізовані служби МВС, Bombteh та IGSU.

В Молдове упала ракета во время ракетного удара РФ по Украине
У Молдові впала ракета під час ракетного удару РФ по Україні/ МВС Молдови

Знайдена ракета не розірвалася, завдяки чому вдалося уникнути руйнувань. Про постраждалих теж не повідомляється.

У той же час деякі ЗМІ Молдови пишуть, нібито знайдені залишки належать ракеті типу С-300, яка є на озброєнні як в України, так і в Росії.

Офіційно влада Молдови поки що ситуацію не коментувала.

Место падения ракеты в Молдове
Місце падіння ракети в Молдові/ скрін

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни уже випустили по території України уже близько 100 ракет від початку цього ракетного обстрілу.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблем з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

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