Росія вдарила ракетами по об'єктах енергосистеми - Укренерго

Українські енергетики працюють над тим, щоб утримати баланс в енергосистемі.

РФ обстріляла об'єкти енергосистеми України / Колаж фото УНІАН

Російські окупанти тероризують українців. 5 грудня вони влаштували ракетний обстріл країна. Деякі ракети потрапили в енергетичні об'єкти. Про це повідомляє Укренерго.

Енергетики працюють над тим, щоб утримати баланс в енергосистемі.

"Повітряна тривога триває, Україна переживає восьму масовану ракетну атаку країни-терориста. На жаль, вже є попадання по об'єктах енергетичної інфраструктури та пов'язані з цим аварійні відключення світла", - йдеться в повідомленні.

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що окупанти ракетами пошкодили два інфраструктурні об'єкти в Одеській області. В результаті цього постраждала одна людина.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни уже випустили по території України уже близько 100 ракет від початку цього ракетного обстрілу.

У той же час внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії. Про повне відключення споживачів повідомляє АТ "Сумиобленерго". У частині Одеси відключено електропостачання, а також подача води, в місті зупинився електротранспорт.

Проблем з електрикою також у Кривому Розі. У Миколаївській області оперативно відключені всі десять черг графіка стабілізаційних відключень.

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