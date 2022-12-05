'У небі багато ракет': РФ завдає масованого удару по Україні – перші подробиці

Пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Окупанти завдають нового ракетного удару по Україні / Міноборони РФ

Росія завдає новий ракетний удар по Україні в понеділок, 5 грудня.

Про це речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

"Традиційно, звідки вони і пускають. Стратегічна авіація - це район Волгодонська, також Каспій і Чорне море, кораблі Чорноморського флоту теж запуски, за попередньою інформацією. Вже не тренування, ракети вже запущені", - сказав він.

Представник ЗСУ уточнив, що окупанти вже запустили першу хвилю ракет, але можуть бути наступні.

"Вже перша хвиля ракет пішла, їх може бути кілька, тому можуть використовувати кілька хвиль атак, щоб розосередити ракети по всій території України і заплутати дії нашої ППО", - додав Ігнат.

Інформацію підтвердив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Він пише, що в небі над Україною багато ракет і просить залишатися в укриттях до відбою тривоги.

"У небі над Україною багато ракет. Залишайтеся в укриттях", - написав він.

За даними, які публікуються в Telegram-каналах, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, крім того, також є інформація про запуски з акваторії Чорного моря.

При цьому не виключається, що сьогодні може бути кілька хвиль ракетних пусків окупантів РФ по Україні.

Подробиці ракетної атаки РФ

За даними ЗМІ, пролунали вибухи в деяких регіонах після першої хвилі російських ракет.

Зокрема, в повідомляється про вибухи в Запоріжжі.

Також жителі Черкаської області повідомляють про"звуки, схожі на вибухи".

Телеграм-канали пишуть про роботу ППО у Вінницькій, Одеській, Черкаській та Київській областях.

У свою чергу глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про успішну роботу авіації України проти крилатих ракет РФ.

"Тим часом наша авіація в небі також працює, і працює чудово", - написав він у Telegram.

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Вибухи на військових аеродромах РФ

Нагадаємо, 5 грудня вранці на військовій авіабазі Енгельс в Саратовській області сталися вибухи. За їхніми даними, ударний безпілотник атакував російські бомбардувальники. Пошкоджено мінімум два Ту-95.

Крім того, на аеродромі під Рязанню сталося загоряння бензовоза в результаті вибуху. Відомо про щонайменше 3 загиблих та 6 постраждалих..

Радник офісу президента Олексій Арестович написав, що удари припали мінімум по трьох військових літаках РФ. Причина-необережне куріння. Він зазначив, що з цієї авіабази вилітають літаки для бомбардувань України.

Днями журналісти Spiegel повідомили, що окупанти РФ проводять тренувальні маневри на військовому аеродромі Енгельс-2. Супутникові знімки зафіксували там майже два десятки бомбардувальників дальньої дії-Ту-95 і Ту-160. Експерти казали, що ситуація вказує на можливу підготовку до великомасштабної атаки на Україну.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети потрапили в об'єкти критичної інфраструктури в декількох областях. Всього було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах відбулися аварійні відключення електроенергії, також вони залишилися без тепло - і водопостачання.

Віталій Кличко підтвердив попадання в один з інфраструктурних об'єктів в столиці.

Пізніше стало відомо про те, що в результаті масованого ракетного удару РФ в Києві три людини загинули і шість постраждали.

Крім того, в середу, 23 листопада, через масовані Російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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