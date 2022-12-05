Мало ракет, щоб бити по всій Україні: в ГУР попередили, що РФ буде "кошмарити" прифронтові території

Часто і масово обстрілювати територію України окупанти уже не зможуть. Проте у них багато ракет меншого радіусу дії, тому страждатимуть прифронтові регіони.

Запаси високоточних ракет в РФ на критичному рівні, кажуть в ГУР/ Reuters, УНІАН

У країни-агресорки Росії запаси високоточних ракет уже на критичному рівні. Тому російські окупанти не зможуть часто і масово бити ракетами по всій Україні.

Через закінчення ракетних запасів загарбники тепер не можуть собі дозволити масованих ракетних обстрілів України. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

"Щодо "Калібрів" і "Іскандерів", то їхні запаси набагато нижчі і критично нижчі. І в цілому такої масованої тактики, регулярної вони вже не можуть собі дозволити. Інша справа, що це не зменшує збитки, ураження української інфраструктури. Це для нас серйозне випробовування", – зазначає Юсов.

Водночас він наголосив, що Україна вистоїть, у тому числі завдяки допомозі міжнародних партнерів.

Юсов зазначив, що окупанти мають на меті зламати дух українців і змусити їх до капітуляції. Але у загарбників нічого не вийде, наголосив представник ГУР.

У той же час він попередив, що хоч в РФ і мало запасів високоточного ракетного озброєння, у них ще багато ракет меншого радіусу дії типу С-300. Тому від обстрілів можуть потерпати прифронтові Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми.

Ракетна атака окупантів по Україні 5 грудня

Нагадаємо, у понеділок, 5 грудня, РФ знову нанесла масований ракетний удар по Україні. Як розповів в ефірі телемарафону речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, пуски ракет здійснили стратегічні бомбардувальники РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря.

Український військовослужбовець Євген Карась повідомив, що росіяни випустили по території України близько 100 ракет. Внаслідок ракетного удару в низці областей України застосували екстрені відключення електроенергії.

Внаслідок ракетного удару РФ були пошкоджені два об'єкти інфраструктури. Як розповів заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко були пошкоджені об'єкти інфраструктури в Одеській області, як мінімум одна людина госпіталізована. В Укренерго розповіли, що деякі ракети потрапили в енергетичні об'єкти.

Також повідомлялося, що на території Молдови впала ракета під час ракетного удару російських загарбників по Україні. Її залишки виявили прикордонники, які патрулювали територію, у фруктовому саду поблизу міста Бричень, повідомили у Міністерстві внутрішніх справ Республіки Молдова.

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